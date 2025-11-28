Advertisement
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, जैश के अड्डे पर सुरक्षा बलों ने बोला धावा, मददगार गिरफ्तार

Awantipora Security forces raid: ठिकाने से सिक्योरिटी फोर्स को 02 हैंड ग्रेनेड, 01 डेटोनेटर और विस्फोटक जैसा सामान मिला, जिन्हें आगे की जांच के लिए जब्त कर लिया है. प्रोसेस के मुताबिक, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ठिकाने को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है. 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 28, 2025, 06:59 PM IST
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, जैश के अड्डे पर सुरक्षा बलों ने बोला धावा, मददगार गिरफ्तार

Jammu and Kashmir News: देश में लगातार बढ़ रहे आतंकवाद के खतरे को बॉर्डर पर निपटाने को कवायद शुरू हो चुकी है. जिसके चलते घाटी में पुलिस से लेकर सेना तक लगातार जंगली इलाकों में सर्च अभियान चला रही हैं. इस कड़ी में घाटी में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ फोर्स को एक बड़ी कामयाबी मिली है. जहां, अवंतीपोरा में पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है. इस ऑपरेशन के दौरान फोर्स ने आतंकियों की मदद करने वाले एक आतंकी साथी को भी गिरफ्तार किया है. जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कई संदिग्ध को इससे पहले भी घाटी से सुरक्षाबलों ने गिरफ्तार किया है. 

फोर्स को मिला आतंकी ठिकाना 
नानेर मिदूरा में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में पक्के इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने 42 RR और 180 BN CRPF के साथ मिलकर उस इलाके में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था. सर्च के दौरान जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी साथी की पहचान गनई मोहल्ला नानर निवासी  नजीर अहमद के तौर पर हुई. उसको फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है. जिससे फोर्स ने लगातार पूछताछ की, जिसमें बड़े खुलासे सामने आए. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी के बागों में मौजूद एक आतंकी ठिकाने का पता चला.  

यह भी पढ़ें: उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी

आतंकियों का साथी गिरफ्तार 

ठिकाने से सिक्योरिटी फोर्स को 02 हैंड ग्रेनेड, 01 डेटोनेटर और विस्फोटक जैसा सामान मिला, जिन्हें आगे की जांच के लिए ज़ब्त कर लिया है. प्रोसेस के मुताबिक, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ठिकाने को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है. गिरफ्तार किया गया आतंकवादी का साथी पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपोरा के त्राल और अवंतीपोरा इलाकों में सक्रिय JeM आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने और हथियार और गोला-बारूद पहुंचाने में एक्टिव रूप से शामिल रहा है. इसके बाद पुलिस स्टेशन अवंतीपोरा में केस दर्ज कर आगे की शुरू कर दी है.

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है.

Jammu and Kashmir news

Trending news

