जम्मू-कश्मीरः सोपोर मुठभेड़ में घायल सैनिक ने तोड़ा दम, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अब भी जारी

Sopore Encounter: जम्मू-कश्मीर के सोपोर जिले के जालोरा के गुज्जरपति इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में घायल हुए एक सैनिक ने दम तोड़ दिया. अधिकारियों के मुताबिक रविवार शाम करीब 7 बजे यह अभियान शुरू हुआ. सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया.

सुबह फिर शुरू हुई मुठभेड़

घना अंधेरा होने के कारण रविवार रात को अभियान रोक दिया गया था. सोमवार सुबह अभियान दोबारा शुरू हुआ. इस दौरान सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई. रविवार की मुठभेड़ में एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया था. सोमवार सुबह उसे सेना के अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जवान की मौत की पुष्टि की.

#WATCH | J&K: CASO (Cordon and Search Operations) launched by Police and security forces continues in Zaloora, Sopore.

A hideout was busted yesterday where fire was observed from inside, the area has been cordoned off.

(Visuals of the area, deferred by unspecified time) pic.twitter.com/wbqUgSelWc

— ANI (@ANI) January 20, 2025