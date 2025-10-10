आतंक के खिलाफ श्रीनगर पुलिस का बड़ा एक्शन, प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 21 लोगों के घरों पर छापेमारी

Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आतंकवादी तंत्र को ध्वस्त करने और गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, श्रीनगर पुलिस ने शहर भर में कई स्थानों पर व्यापक छापे मारे.
श्रीनगर पुलिस ने आतंकवादी संबंधों के सिलसिले में 21 घरों पर छापे मारे. पुलिस ने दावा किया कि कुछ खुफिया सूचनाओं के आधार पर छापे मारे गए, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत चल रही जांच से संबंधित दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए. आतंकवादी तंत्र को ध्वस्त करने और गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, श्रीनगर पुलिस ने शहर भर में कई स्थानों पर व्यापक छापे मारे.
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े आतंकवादियों के सहयोगियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) के घरों पर तलाशी ली गई. श्रीनगर के विभिन्न इलाकों में समन्वित तलाशी अभियान चलाए गए, जिनमें आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने, सहायता करने या बढ़ावा देने में शामिल व्यक्तियों को निशाना बनाया गया.
श्रीनगर के इन 21 लोगों के घरों पर की गई छापेमारी
1. नजीब साकिब डार पुत्र मोहम्मद शफी डार, निवासी मालाबाग इलाहीबाग.
2. ओवैस मुनीर भट पुत्र मुनीर अहमद भट निवासी अलमदार कॉलोनी डंगरपोरा इलाहीबाग.
3. ओवैस अहमद भट पुत्र फारूक अहमद निवासी टिपलू मोहल्ला आंचर.
4. दानिश अय्यूब बडू पुत्र मोहम्मद अय्यूब बडू निवासी सजगरीपोरा हवाल.
5. उमर फैयाज पुत्र फैयाज अहमद शेख निवासी इखराजपोरा.
6. जाहिद रशीद गनी पुत्र अब्दुल रशीद गनी निवासी मेथान.
7. हाशिम फारूक पुत्र फारूक अहमद डार निवासी इखराजपोरा.
8. राशिद लतीफ भट्ट पुत्र मोहम्मद लतीफ भट्ट निवासी बघाट चौक खालिदाबाद.
9. अरहान रसूल डार पुत्र गुलाम रसूल डार निवासी सजगरीपोरा हवाल.
10. ओवैस मंजूर सोफी पुत्र मंजूर अहमद सोफी निवासी डंगेरपोरा.
11. सुहैल अहमद मीर पुत्र फतेह मोहम्मद मीर निवासी डंगेरपोरा.
12. मुजफ्फर फारूक मीर पुत्र फारूक अहमद मीर निवासी शहजादपोरा डेंजरपोरा.
13. इम्तियाज अहमद चिकला पुत्र मोहम्मद सिद्दीक चिकला, निवासी असर कॉलोनी हजरतबल.
14. उमर हमीद शेख पुत्र अब्दुल हमीद शेख निवासी असर कॉलोनी हजरतबल.
15. मोहम्मद आसिफ भट्ट पुत्र घ मोहम्मद भट्ट निवासी जोगीवान लाल बाजार.
16. मोहम्मद आदिल लोन पुत्र घ मोहम्मद लोन निवासी लावे पोरा.
17. वसीम कादिर मीर पुत्र गुलाम कादिर मीर निवासी शाज़ादपोरा डेंजरपोरा.
18. उनीब नसीर पुत्र नसीर अहमद निवासी शाज़ादपोरा डांगरपोरा (वर्तमान में पीएसए के तहत).
20. दानिश कादिर मीर पुत्र गुलाम कादिर मीर निवासी शाज़ादपोरा डांगरपोरा.
21. बाबर सुहैल सोफी पुत्र मोहम्मद यूसुफ सोफी निवासी लवायपोरा.
छापेमारी में डिजिटल उपकरण और संबंधित दस्तावेजों की सामग्री की जब्ती
तलाशी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में, और जम्मू-कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में, उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार की गई. इन अभियानों का उद्देश्य चल रही जांच से संबंधित दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य साक्ष्य जैसी आपत्तिजनक सामग्री जब्त करना था. ये छापे एक व्यापक खुफिया जानकारी जुटाने की प्रक्रिया का भी हिस्सा हैं जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली किसी भी षड्यंत्रकारी या आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और बाधित करना है.
अपने मिशन के प्रति दृढ़ है श्रीनगर पुलिस
यह निर्णायक कार्रवाई आतंकवाद से संबंधित और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने या समर्थन देने में शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की श्रीनगर पुलिस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है. श्रीनगर पुलिस शहर में शांति, स्थिरता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के अपने मिशन के प्रति दृढ़ है. जो कोई भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधियों में सहयोग या सहायता करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
