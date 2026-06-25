Jammu Kashmir News: 36 साल के लंबे अंतराल के बाद श्रीनगर के मैसूमा इलाके में फिर से मंदिर की घंटियां बजीं, यह इलाका कभी भारत-विरोधी राजनीति और आतंकवाद का मुखी केंद्र हुआ करता था. हालांकि, आचार्य अभिनवगुप्त की जयंती के मौके पर यहां अलग अंदाज देखने को मिला.
श्रीनगर के मैसूमा इलाके में स्थित श्री आनंदेश्वर भैरव नाथ आस्थापन में 36 साल के अंतराल के बाद एक भव्य रुद्राभिषेक समारोह और विशेष सामूहिक प्रार्थनाएं आयोजित की गईं. यह कार्यक्रम महान कश्मीरी शैव दार्शनिक शिवाचार्य अभिनवगुप्त की जयंती के अवसर पर भी आयोजित किया गया था.
श्रीनगर के मैसूमा में हाल ही में हुआ यह कार्यक्रम स्थानीय कश्मीरी पंडित समुदाय और घाटी के सामाजिक-धार्मिक ताने-बाने के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है. स्थानीय निवासी और अपनी जड़ों की ओर लौटने वाले कश्मीरी पंडित, सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित किया. मंदिर और उसके आसपास का इलाका वैदिक मंत्रों और मंदिर की घंटियों की गूंज से भर गया.
कश्मीरी पंडित दिलीप लंगू ने कहा कि ये भैरव हैं; ये मुख्य हैं, जिनका आह्वान सबसे पहले किया जाता है. ये हमारे आराध्य देवता हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी स्थापना हारी पर्वत और माता शारिका के आगमन के समय ही हुई था; इस स्थल के चारों ओर आठ भैरव हैं जो श्रीनगर की रक्षा करते हैं. वे इस स्थान के रक्षक हैं. इस मंदिर का हजारों वर्षों पुराना अस्तित्व है. वे अभिनवगुप्त के भी आराध्य देवता थे, जिन्होंने यहीं ज्ञान प्राप्त किया था. कश्मीर अंधकार के बादलों में डूब गया था; उन बादलों में से आधे अब छाट गए हैं, हालांकि आधे अभी भी बाकी हैं.
इस कार्यक्रम का भावनात्मक महत्व श्रीनगर के मैसूमा इलाके में इतनी बड़ी पूजा-अर्चना का आयोजन होना. 1980 के दशक के अंत में घाटी में आतंकवाद और भारत-विरोधी राजनीतिक अशांति फैलने के बाद, मैसूमा इलाका एक अत्यंत संवेदनशील हॉटस्पॉट बन गया था. मंदिर परिसर में सभी आधिकारिक धार्मिक गतिविधियां 1990 में पूरी तरह से बंद हो गईं, हालांकि मंदिर खुला रहा. 36 साल की खामोशी के बाद, आज मंदिर में फिर से आस्था के रंग देखने को मिले.
निमी टिकू श्रदल ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है; इतने सालों बाद यह पूजा हो रही है, खासकर इसी जगह पर. यह ऐसा ही रहना चाहिए; यह हमारे लिए अच्छा है. हम हमेशा यहीं थे और कभी कहीं नहीं गए, हालांकि हम यहां आते रहते थे और जगह को वीरान पाते थे. आज यह नया माहौल देखकर बहुत खास लग रहा है; अब चीजें ऐसी ही रहनी चाहिए. हालात में बहुत बड़ा बदलाव आया है.
इस कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए; उन्होंने पूजा-अर्चना की और इलाके में लगातार शांति, तरक्की और भाईचारे के लिए प्रार्थना की. पिछले तीन दशकों में यह पहली बार था जब जम्मू-कश्मीर के किसी प्रमुख ने इस मंदिर का दौरा किया.
यह मंदिर सिर्फ एक स्थानीय तीर्थस्थल नहीं है, बल्कि कश्मीर शैव दर्शन में भी इसकी अहम भूमिका है. स्थानीय इतिहास के अनुसार, 9वीं सदी के महान दार्शनिक आचार्य अभिनवगुप्त ने इसी पवित्र मंदिर परिसर में अपनी कुछ बेहतरीन शैव भक्ति स्तुतियां (भैरव स्तोत्र) रची थीं. 1400 साल पुराना यह हिंदू मंदिर श्रीनगर के मैसूमा इलाके में भैरव मंदिर मार्ग पर स्थित है.
कश्मीरी पंडित विद्वान विजय कुमार ने कहा कि इस जगह को 'आनंदेश्वर भैरव' के नाम से जाना जाता है; यह कश्मीर के भैरव मंडल में भैरव मंदिरों में सबसे पहला है. आज महेश्वर अभिनवगुप्त की जयंती है; इस जगह का इतिहास 1,400 साल पुराना है. यहां स्थापित शिवलिंग को खुद अभिनवगुप्त ने उस समय स्थापित किया था जब वे यहां तपस्या कर रहे थे. इसे पहले 'माशोकास्वामी' के नाम से जाना जाता था. वह इलाका जिसे अब मैसूमा कहा जाता है.
आगे कहा कि हालांकि मंदिर के दरवाजे खुले थे, लेकिन पहले हम धार्मिक गतिविधियां नहीं कर पाते थे; लेकिन आज हालात बदल गए हैं, क्योंकि खुद उपराज्यपाल ने यहां का दौरा किया है. यहां का पवित्र कुंड झेलम नदी से जुड़ा हुआ है; यहां पानी का स्तर नदी के स्तर के साथ-साथ घटता-बढ़ता रहता है. यह ज्ञान का एक सर्वोच्च मंदिर है और हम इसे इसका सही दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं.
कश्मीर में सांप्रदायिक सद्भाव और कश्मीर के पुराने भाईचारे का एक नया अध्याय फिर से शुरू हो रहा है. कश्मीर में सिर्फ़ 12 दिनों में आठ बड़े मंदिर फिर से खुल गए हैं. पिछले एक महीने में, 50,000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों और देश भर के अलग-अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने इन ऐतिहासिक मंदिरों में पूजा-अर्चना की है.
एक्टिविस्ट वंदना दफ्तरी ने कहा कि यह बदलाव बहुत अच्छा है; मंदिर खुल रहे हैं और कश्मीरी पंडित वापस आ रहे हैं, आखिरकार, बिना किसी के दर्शन किए मंदिरों का खुलना सही नहीं होता. प्रशासन मंदिरों को फिर से खोलने के साथ-साथ उनके जीर्णोद्धार (मरम्मत) के लिए भी सराहनीय प्रयास कर रहा है और इलाके से बाहर रहने वाले कश्मीरी पंडित वापस आ रहे हैं. यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है; जहां कभी पत्थरबाजी होती थी, वहां अब प्रार्थनाएं हो रही हैं. यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, यह प्रथम भैरव मंदिर है और आज अभिनवगुप्त जयंती है. आज यहां प्रार्थना होते देखना अद्भुत था, और उपराज्यपाल का दौरा भी दिल को छू लेने वाला था. मुझे उम्मीद है कि यह सकारात्मक चलन जारी रहेगा और हमारा क्षेत्र शांति और भाईचारे की ओर बढ़ेगा.
इसके अलावा, 'प्रगाश हेरिटेज ग्रुप' के बैनर तले देश और दुनिया भर से आए कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में इन ऐतिहासिक मंदिरों का दौरा किया और अपनी श्रद्धा व्यक्त की. कश्मीर में कई मंदिरों का फिर से खुलना और कश्मीरी पंडितों का रीति-रिवाजों और हवन में भाग लेना, साथ ही मंदिरों की घंटियों की गूंज साफ तौर पर बदलते माहौल का संकेत देते हैं और कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद जगाते हैं. वे सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने का आग्रह कर रहे हैं; वे मानते हैं कि कश्मीर में वास्तविक बदलाव आया है.