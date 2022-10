Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने CRPF पर किया हमला, एक जवान शहीद

Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से आतंकी हमले की खबर सामने आ रही है. पुलवामा के पिंगलाना में CRPF और पुलिस की संयुक्त पार्टी पर आतंकियों ने फायरिंग की. इस आतंकी हमले में एक पुलिस कर्मी शहीद हो गया और CRPF का एक जवान घायल हो गया. मौके पर अतिरिक्त सेना को भेजा गया है. इलाके की घेराबंदी की जा रही है.

शोपियां में एक आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर में लगातार सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है. जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में आतंकियों से एनकाउंटर हुआ है. पुलवामा में जहां सेना का एक जवान शहीद शहीद हुआ. तो वहीं, शोपियां में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है. शोपियां में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया. मुठभेड़ में मारा गया नसीर अहमद भट्ट लश्कर का आंतकी था.

इलाके में हुई घेराबंदी

बताया जा रहा है कि पुलवामा में CRPF पर जिन आतंकियों ने हमला किया वो बाइक सवार थे. बाइक से आतंकी आए और CRPF की टीम पर फायरिंग करने लगे. इस आतंकी हमले में एक जवान घायल हो गया, जबकि एक जवान शहीद हो गया. हमले के बाद सुरक्षा एंजेसियां अलर्ट पर हैं. इलाके में घेराबंदी की गई है. सुरक्षा बल बाइक और अन्य वाहनों को चेक कर रहे हैं.

