मार्च में लौट आई कड़ाके की ठंड! ये कैसा खेल खेल रहा मौसम? कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर...

Kashmir Weather Update: कश्मीर घाटी में मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. मार्च के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदारी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है. इसके कारण वसंत के मौसम में जैसे ठंड लौट आई है.
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Weather Forecast: मार्च का महीना और वसंत का मौसम होने बाद भी मौसम का हाल बिल्कुल बदला नजर आ रहा है. मौसम देखकर ऐसा लगता है, जैसे कश्मीर की सबसे कड़ाके की ठंड लौट आई है. मौसम पल-पल में बदल रहा है, एक दिन लू चल रही, तो अगले ही दिन शीतलहर. मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होने से अक्सर तापमान में गिरावट आती है और हाईवे पर यात्रा करना मुश्किल हो जाता है. वहीं कश्मीर घाटी में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है. एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण वसंत के मौसम में ही ठंड लौट आई है. पिछले 12 घंटों से मैदानी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है, जबकि ऊंचे इलाकों में मध्यम दर्जे की ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है.
गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, पीर की गली, सिंथन टॉप, गुरेज और जोजिला दर्रे में भारी बर्फबारी की खबर है. वहीं, श्रीनगर और अन्य निचले इलाकों में पिछले 12 घंटों से लगातार बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं. भारी बारिश और बर्फबारी के कारण श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 10.3°C दर्ज किया गया है, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से कई डिग्री कम है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों के लिए आंधी-तूफान, बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और बारिश होने की चेतावनी जारी की है.
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी इलाके में एक बड़ा भूस्खलन हुआ है. पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह जाने से चट्टानें और मलबा एक मुख्य सड़क पर आ गिरा. एहतियात के तौर पर, किसी भी जान-माल के नुकसान से बचने के लिए यातायात को तुरंत रोक दिया गया, जिससे प्रभावित सड़क के दोनों ओर कई वाहन फंस गए. प्रशासन ने तुरंत बचाव और सड़क से मलबा हटाने वाली टीमों को मौके पर भेजा. मलबा हटाने और यातायात बहाल करने के प्रयास जारी हैं, हालांकि खराब मौसम के कारण इन कार्यों में मुश्किलें आ रही हैं. दो दिन पहले ही जेजिला दर्रे पर एक जानलेवा हिमस्खलन हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. मौसम विभाग के अनुसार, घाटी भर में रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी, साथ ही तेज हवाएं चलने का सिलसिला कल सुबह तक जारी रहने की उम्मीद है. 31 मार्च को भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, खासकर दोपहर के बाद.
आगे के मौसम को देखते हुए, यह उम्मीद की जा रही है कि मौसम अभी भी अस्थिर बना रहेगा. 3 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच, इस इलाके में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही कहीं-कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. इसके अलावा, आंधी-तूफान और तेज हवाएं भी चल सकती हैं. 10 अप्रैल तक के कुल पूर्वानुमान के मुताबिक, मौसम में अस्थिरता बनी रहेगी और पूरी घाटी में रुक-रुककर बारिश होती रहेगी. इस बदलते मौसम ने कश्मीर के किसानों को भी नुकसान पहुँचाया है. कश्मीर में फलों के पेड़ों पर समय से पहले ही फूल खिल गए थे, लेकिन अब इस बारिश और बर्फबारी ने उन खिले हुए फूलों को बर्बाद कर दिया है, जिसका असर आने वाले समय में फलों के उत्पादन पर पड़ेगा.
मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते के दौरान संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ने की चेतावनी भी दी है और वहां के निवासियों तथा यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है. कश्मीर को लेह से, श्रीनगर को उरी से, श्रीनगर को पुंछ से और श्रीनगर को किश्तवाड़ से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ताजा बर्फबारी और बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है और सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं. यात्रियों से यह भी अपील की जा रही है कि वे यातायात संबंधी सलाहों का पालन करें और संभावित रुकावटों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना सावधानीपूर्वक बनाएं.
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