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मार्च में लौटी कड़ाके की ठंड! कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 18 इंच तक बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Kashmir Weather Update: जम्मू-कश्मीर में मौसम का हाल बदला हुआ नजर आ रहा है. घाटी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भारी बारिश और बर्फबारी से तापमान गिर गया है और ठंड फिर लौट आई है. MET के अनुसार 20 मार्च तक मौसम खराब होगा, साथ ही मौसम विभाग ने बर्फबारी के कारण संभावित हिमस्खलन और भूस्खलन की चेतावनी दी है.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Mar 18, 2026, 04:45 PM IST
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मार्च में लौटी कड़ाके की ठंड! कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 18 इंच तक बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Jammu And Kashmir Weather: कश्मीर में एक बार फिर सर्दियों का मौसम लौट आया है, जहां मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, वहीं ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है. कश्मीर के मौसम विभाग (MET) ने अनुमान लगाया है कि 20 मार्च तक पूरे क्षेत्र के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा और 19 मार्च को मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है. एक नए वेदर सिस्टम के कारण पिछले 12 घंटों से कश्मीर में बड़े पैमाने पर बारिश और बर्फबारी हो रही है. हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ आसमान में बादल छाए रहने से तापमान में काफी गिरावट आई है.

पर्यटन स्थलों पर हो रही बर्फबारी

गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों के साथ-साथ पीर-दी-गली, सिंथन टॉप, साधना टॉप, राजदान टॉप और जोजिला जैसे ऊंचे इलाकों में रुक-रुककर मध्यम बर्फबारी हुई है. वहीं जम्मू-कश्मीर की चिनाब घाटी में भी ताजा बर्फबारी की खबरें हैं. घाटी के कई हिस्सों में बर्फ का जमाव मध्यम स्तर का रहा, जबकि साधना टॉप, राजदान टॉप, पीर-दी-गली और जोजिला दर्रे पर 6 से 18 इंच तक भारी बर्फ जमा हो गई है. प्रशासन ने पहाड़ी सड़कों पर फिसलन होने की चेतावनी जारी की है. यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य प्रमुख दर्रों की स्थिति की जानकारी ले लेनी चाहिए. 

ताजा बर्फबारी के कारण सड़क बंद

उत्तरी कश्मीर में, राजदान दर्रे पर ताजा बर्फबारी के कारण बांदीपोरा-गुरेज सड़क को बंद कर दिया गया है, क्योंकि बर्फबारी ने इस रास्ते को असुरक्षित बना दिया था. अचानक हुई भारी बर्फबारी के कारण सैकड़ों लोग फंस गए, जिसके बाद प्रशासन ने कई बचाव अभियान शुरू किए. इससे पहले, एक बचाव अभियान के दौरान, अनंतनाग जिले के सिंथन दर्रे से लगभग 400 फंसे हुए पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया था. भारी बर्फबारी के कारण यह ऊंचाई वाला रास्ता बेहद खतरनाक हो गया था.

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मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "हमने ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए संभावित हिमस्खलन और भूस्खलन के प्रति चेतावनी जारी की है. साथ ही, मौसम विभाग ने 20 मार्च तक गरज, बिजली कड़कने और 50 किमी/घंटा तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया है." इसके अलावा, किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की अस्थिर स्थिति और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए 20 मार्च तक अपने कृषि कार्य रोक दें.

शीतलहर का यह नया दौर

कश्मीर और जम्मू में बर्फबारी और शीतलहर का यह नया दौर देखने को मिल रहा है. इससे पहले जम्मू-कश्मीर ने फरवरी का अब तक का सबसे गर्म महीना देखा था. तापमान में इस अचानक गिरावट और गीले मौसम की स्थितियों ने कश्मीर संभाग में सामान्य जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. मौजूदा मौसम की स्थितियों के चलते लोगों को एक बार फिर गर्म कपड़े पहनने और खुद को गर्म रखने के लिए हीटिंग उपकरणों का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा है.

पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम विभाग ने पहले ही 15 से 20 मार्च के बीच इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले एक नए 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbance) का पूर्वानुमान जारी किया था, जिसके कारण मैदानी इलाकों में बारिश और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई थी. कश्मीर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर हुई ताजा बर्फबारी ने वहां आए पर्यटकों के चेहरों पर खुशी ला दी है.

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