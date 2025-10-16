जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; उपराज्यपाल ने सीएम उमर के फैसले को दी मंजूरी

Darbar Move: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने द्विवार्षिक दरबार मूव को फिर से शुरू करने की घोषणा की है, जो महाराजा गुलाब सिंह द्वारा 1872 में शुरू की गई एक परंपरा थी. यह परंपरा चार साल के अंतराल के बाद बहाल हो रही है.
Omar Abdullah: महाराजा गुलाब सिंह द्वारा 1872 में शुरू की गई परंपरा चार साल के अंतराल के बाद बहाल हो गई. सीएम उमर अब्दुल्ला ने द्विवार्षिक दरबार मूव को फिर से शुरू करने की घोषणा की. उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में दरबार मूव को बहाल करने का वादा किया था. पार्टी का तर्क है कि इसके न होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था और दोनों क्षेत्रों के बीच सामाजिक संबंधों को नुकसान पहुंच रहा है.
सरकार में एक साल के कार्यकाल के ठीक बाद उमर अब्दुल्ला ने द्विवार्षिक दरबार मूव को पूरी तरह से फिर से शुरू करने की आधिकारिक घोषणा की. यह केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय समानता और प्रशासनिक समावेशिता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. कैबिनेट द्वारा इस प्रथा को फिर से शुरू करने की सिफारिश के बाद उपराज्यपाल ने इस फैसले को मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने सितंबर 2025 में इस कदम को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी.
इस बहाली से जम्मू में महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के फिर से शुरू होने की उम्मीद है, जहां इस प्रथा के बंद होने के बाद मंदी का दौर आया था. यह परंपरा 1872 में महाराजा गुलाब सिंह द्वारा शुरू की गई थी, जब सर्दियों में राजधानी जम्मू और गर्मियों में श्रीनगर के बीच स्थानांतरित होती थी. दोनों क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह एक सदी से भी ज्यादा समय तक जारी रहा.
2021 में बंद हुई थी दरबार प्रथा
इस प्रथा को 2021 में उपराज्यपाल प्रशासन ने रोक दिया था जिसका कारण लगभग 200 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत और ई-ऑफिस सेवाओं की ओर बदलाव बताया गया. इस निलंबन के बाद, जम्मू और श्रीनगर दोनों में सरकारी कार्यालय साल भर चलते रहे. केवल प्रशासनिक सचिव और कुछ वरिष्ठ अधिकारी ही शहरों के बीच आते-जाते रहे. जम्मू के निवासियों ने इस कदम का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है और इसे स्थानीय वाणिज्य, पर्यटन और पहचान को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है. 2021 के निलंबन का विरोध करने वाले व्यापारिक नेताओं और नागरिक समाज समूहों ने इसे चुनाव-पूर्व वादों की पूर्ति और कथित क्षेत्रीय उपेक्षा का प्रतिकार बताया है.
