जम्मू में बवाल! बिना परमिशन प्रदर्शन और भारी पथराव, गुज्जर नेता तालिब हुसैन गिरफ्तार

Talib Hussein Arrest: जम्मू के बाग-ए-बहू क्षेत्र के बंदी रगोड़ा में हुए पथराव और हंगामे के मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुज्जर नेता तालिब हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का आरोप है कि तालिब हुसैन ने भीड़ को उकसाया, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की और प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव कराया.

घटना एक जून को उस समय हुई जब बंदी रगोड़ा इलाके में बिना अनुमति प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों और पुलिस के बीच टकराव हो गया. पुलिस के अनुसार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस थाना बाग-ए-बहू, आईटीबीपी और आर्म्ड पुलिस के जवान मौके पर तैनात थे. प्रदर्शनकारियों को कई बार समझाया गया कि बिना अनुमति प्रदर्शन से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, लेकिन चेतावनियों के बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया.

प्रदर्शन के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण

पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण भी दिए गए, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया. हालात को नियंत्रण में करने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी. मामले में पुलिस थाना बाग-ए-बहू में एफआईआर नंबर 33/2026 दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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इस बीच राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने तालिब हुसैन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) लगाने की मांग की है. उनका कहना है कि इलाके में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाए जाने के बाद कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए वहां पहुंच रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि तालिब हुसैन ने मौके पर पहुंचकर माहौल खराब किया और पुलिस पर पथराव की घटनाओं को बढ़ावा दिया, इसलिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि तालिब हुसैन को किसी ने मौके पर नहीं बुलाया था. उनका आरोप है कि वह बाहरी लोगों को साथ लेकर आया और उसकी वजह से पूरे इलाके का माहौल खराब हुआ।. स्थानीय लोगों ने पथराव की घटना की निंदा करते हुए कहा कि क्षेत्र के लोग शांतिप्रिय हैं और कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए मासूम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

घटना के वीडियो भी हुए वायरल

घटना से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तालिब हुसैन और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है. वीडियो में पुलिस बार-बार प्रदर्शन की अनुमति से जुड़े दस्तावेज मांगती नजर आ रही है, जबकि तालिब हुसैन पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाता दिखाई देता है. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि यदि कोई शिकायत है तो वे ज्ञापन दें और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेकर प्रदर्शन करें. हालांकि, इसके बाद विवाद बढ़ता गया और हालात तनावपूर्ण हो गए, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनकी भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है. तालिब हुसैन की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है और उस पर PSA लगाए जाने की मांग तेज हो गई है.