अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट

Jammu BSF Marathon 2025: जम्मू-कश्मीर में युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए BSF ने अनोखी पहल निकाली है. इसके लिए 'जम्मू बीएसएफ मैराथन 2025' का आयोजन किया जा रहा है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 11, 2025, 03:13 PM IST
Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने एक अनूठी पहल की है. देश की सीमाओं की रक्षा करने के साथ अब BSF सीमावर्ती लोगों की सेहत और फिटनेस पर भी ध्यान देने जा रही है. अपनी तरह के पहले प्रयास के तहत BSF जम्मू में 'जम्मू बीएसएफ मैराथन 2025' का आयोजन करने जा रही है. यह मैराथन 9 नवंबर 2025 को फ्रंटियर मुख्यालय बीएसएफ जम्मू की ओर से आयोजित की जाएगी. इस मैराथन में चार श्रेणियों की दौड़ें शामिल होंगी. 42 किमी, 21 किमी, 10 किमी और 5 किमी, जो बीएसएफ कैंपस पलौरा, जम्मू से शुरू होकर वहीं समाप्त होंगी.

सीमाओं की रक्षा से लेकर फिटनेस के प्रसार तक

10 अक्टूबर 2025 को पलौरा कैंप में आयोजित कर्टन-रेज़र प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल शशांक आनंद (IPS) ने बताया कि जम्मू बीएसएफ मैराथन सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि यह फिटनेस, एकता और राष्ट्रीय भावना का उत्सव है. उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य सीमावर्ती समुदायों और मुख्य भूमि के बीच संबंधों को मजबूत करना, युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और भारत सरकार की 'फिट इंडिया' व 'खेलो इंडिया' पहल को आगे बढ़ाना है. 

देशभर से प्रतिभागियों की उम्मीद  

मैराथन में जम्मू के सीमावर्ती इलाकों के साथ-साथ देशभर से प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है. यह कार्यक्रम नागरिकों को बीएसएफ कर्मियों के साथ जुड़ने और राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा में उनके समर्पण को करीब से देखने का अवसर देगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू बीएसएफ मैराथन 2025 का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया गया. इसके अलावा मुख्य कार्यक्रम से पहले जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिलों में कई प्रोमो रन आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि सीमावर्ती युवाओं में जागरूकता और उत्साह फैलाया जा सके. 

पंजीकरण निःशुल्क, विजेताओं को मिलेगा आकर्षक इनाम 

ऑनलाइन पंजीकरण 10 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और यह पूरी तरह निःशुल्क है. प्रतिभागियों को टी-शर्ट और फिनिशर मेडल प्रदान किए जाएंगे. विजेताओं को आकर्षक नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे —

42 किमी: ₹1,50,000
21 किमी: ₹75,000
10 किमी: ₹50,000

रजिस्ट्रेशन लिंक: [https://tickets.runizen.com/e/jammu-bsf-marathon](https://tickets.runizen.com/e/jammu-bsf-marathon)

फिटनेस, साहस और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव

बीएसएफ की यह पहल सीमावर्ती इलाकों में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. 'जम्मू बीएसएफ मैराथन 2025' केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि एकता, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम की भावना का प्रतीक बनने जा रही है. 

