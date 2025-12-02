CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, उसे कोर्ट ने अगले दिन किया रिहा

Who is Shafat Ahmed Shangloo: शांगलू ने बाद में कहा, 'इसमें (अपहरण) मेरा कोई हाथ नहीं था. कोर्ट ने आज मुझे इंसाफ दिया है.' उनके वकील सोहेल डार ने कहा, 'क्योंकि उन्हें रिहा कर दिया गया है और उनका इसमें कोई हाथ नहीं था, इसलिए अब उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी.'
Mufti Sayeed Daughter Kidnapping Case: देश की सबसे काबिल मानी जाने वाली जांच एजेंसी सीबीआई के लिए मंगलवार को शर्मिंदगी वाली स्थिति खड़ी हो गई. सोमवार को सीबीआई ने 1989 में तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी की किडनैपिंग मामले में कथित तौर शामिल शफात अहमद शांगलू नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था. लेकिन मंगलवार को जम्मू के स्पेशल कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया. सीबीआई ने याचिका दायर कर उसकी कस्टडी मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया.
शांगलू ने बाद में कहा, 'इसमें (अपहरण) मेरा कोई हाथ नहीं था. कोर्ट ने आज मुझे इंसाफ दिया है.' उनके वकील सोहेल डार ने कहा, 'क्योंकि उन्हें रिहा कर दिया गया है और उनका इसमें कोई हाथ नहीं था, इसलिए अब उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी.' TADA कोर्ट के थर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज मदन लाल के फैसले का डिटेल्ड ऑर्डर अभी आना बाकी है.
10 लाख रुपये का था इनाम
शांगलू पर बैन जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के सदस्यों की साजिश का हिस्सा होने के आरोप में 10 लाख रुपये का इनाम था. उस पर JKLF चीफ यासीन मलिक का करीबी माना जाता था, जो इस और दूसरे मामलों में जेल में है.
CBI ने एक बयान में कहा था कि शांगलू ने मलिक और दूसरों के साथ मिलकर जुर्म करने की साजिश रची थी. शांगलू कथित तौर पर JKLF का एक पदाधिकारी था और उसका फाइनेंस संभालता था. अधिकारियों ने बताया कि CBI ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर 1 दिसंबर को श्रीनगर के निशात इलाके में शांगलू को उसके घर से गिरफ्तार किया था.
8 दिसंबर 1989 को हुई थी किडनैपिंग
रुबैया सईद को 8 दिसंबर 1989 को श्रीनगर के लाल देद हॉस्पिटल के पास से किडनैप किया गया था और पांच दिन बाद केंद्र की तत्कालीन VP सिंह सरकार की तरफ से बदले में पांच आतंकवादियों को रिहा करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया था.
रुबैया अब तमिलनाडु में रह रही हैं. उनको CBI ने सरकारी गवाह के तौर पर लिस्ट किया है. सीबीआई ने साल 1990 में जांच अपने हाथ में ली थी. उसने यासीन मलिक की पहचान की थी, जो टेरर फंडिंग केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है, और चार अन्य आरोपियों में से एक है.
