LoC पर हाई अलर्ट! BSF ने बढ़ाई चौकसी, जवान बोले- देश सुरक्षा ही हमारी दीवाली

दिवाली के दौरान ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरे और सर्दियों के मौसम से पहले घुसपैठ की कोशिशों में तेजी आने के संकेत मिलने के बाद नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. सीमा सुरक्षा बल (BSF) और भारतीय सेना ने अपनी सतर्कता और गश्त बढ़ा दी है.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 18, 2025, 09:55 PM IST
Diwali: दिवाली के दौरान ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरे और सर्दियों के मौसम से पहले घुसपैठ की कोशिशों में तेजी आने के संकेत मिलने के बाद नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. सीमा सुरक्षा बल (BSF) और भारतीय सेना ने अपनी सतर्कता और गश्त बढ़ा दी है. दिवाली के दौरान ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरे और सर्दियों के मौसम और बर्फबारी से पहले घुसपैठ की कोशिशों में तेज़ी आने के संकेत मिलने के बाद नियंत्रण रेखा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी सीमावर्ती जिलों को ड्रोन उड़ान निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया है.

नियंत्रण रेखा पर बढ़ाई गई गश्त

सीमा सुरक्षा बल (BSF) और भारतीय सेना ने दिवाली और सर्दियों की शुरुआत से पहले नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी सतर्कता और गश्त बढ़ा दी है क्योंकि खुफिया जानकारी से पता चला है कि दिवाली की पूर्व संध्या पर सुरक्षा बलों के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन सीमा पार से तस्करी करके लाए जा सकते हैं और इन लोडेड ड्रोन से किसी सुरक्षा एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया जा सकता है. इसी आधार पर, बारामुल्ला जिले, जहां गुलमर्ग सेक्टर पड़ता है, सहित सभी सीमावर्ती जिलों को ड्रोन उड़ान निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है.

सुरक्षा बल ड्रोन-आधारित गतिविधियों के खतरे से भी सतर्क हैं, जिनका इस्तेमाल अतीत में निगरानी, ​​हथियार गिराने और लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जाता रहा है. त्योहारों के मौसम में किसी भी तरह के दुस्साहस या हमले से उत्सव में खलल डालने से रोकने के लिए विशेष रूप से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में, जी न्यूज की टीम, बीएसएफ के जवानों की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए नियंत्रण रेखा पहुंची, जिन्होंने दीपावली से पहले सतर्कता और गश्त बढ़ा दी है. 

बीएसएफ ने दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए विशेष ड्रोन-रोधी उपकरण और प्रणालियां तैनात की हैं. यह चौबीसों घंटे गश्त कर रहा है और कैमरों, संसारों और अलार्म से लैस एकीकृत निगरानी तकनीक का उपयोग कर रहा है. हाल ही में जम्मू के सांबा सेक्टर में एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया, जिसके बाद व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए ड्रोन-रोधी प्रणालियों लगा दी गई हैं.

सैनिक माणिक लाल ने कहा, "हम 24 घंटे गश्त करते हैं, एक पार्टी जाती है, दूसरी मोर्चा संभाल लेती है। इस तरह हम 24 घंटे गश्त करते रहते हैं। जब भी हमें घुसपैठ की सूचना मिलती है, हम 24 घंटे तैयार रहते हैं." हम किसी भी ड्रोन हमले के लिए तैयार हैं, हमें ऐसे संदेश बार-बार मिलते रहते हैं और जब होली-दिवाली जैसे त्योहारों का मौसम होता है, तो सतर्कता बढ़ा दी जाती है. बीएसएफ के पास निगरानी के लिए नवीनतम हथियार और उपकरण हैं. मैं सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएँ देता हूँ और संदेश देता हूं कि दिवाली मनाएं और आनंद लें, हम देश की रक्षा के लिए हैं.”

सैनिक अरविंद ने कहा, “हमें मुख्यालय से सूचना मिली थी और हम सतर्क हैं. चाहे बर्फबारी हो, बारिश हो या तेज़ धूप, बीएसएफ सतर्क है. हमें इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की गई हैं. हमारे पास ड्रोन-रोधी प्रणाली है, चाहे वे किसी भी प्रकार का हमला करें, हमारे पास उसका प्रतिकार है. हम अपने देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हमारा नारा है, जब देश सुरक्षित है, वही हमारी दिवाली है.”

सैनिक रमेश ने कहा, “हम बोझिल महसूस नहीं करते क्योंकि हमारे लिए सबसे ऊपर देश है, हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम 24 घंटे सतर्क रहते हैं.” अगर हम घर पर ही रहेंगे तो घुसपैठ की सूचना है, इसलिए मुझे यहां रहना होगा. मेरा देश दिवाली सुरक्षित मनाता है, इसलिए हम यहां हैं. मैं देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. हम सीमाओं की रक्षा के लिए यहां हैं.

यह चौकसी सिर्फ़ दिवाली के लिए ही नहीं है, क्योंकि खुफिया जानकारी यह भी बताती है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह पहाड़ी दर्रे बर्फ से ढकने से पहले सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में लगे हैं. खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि इस उद्देश्य के लिए सीमा पार कई आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय किए गए हैं और लगभग 110-130 पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार हैं.

बीएसएफ ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों पर अपनी निगरानी और गश्त तेज़ कर दी है. सीमावर्ती क्षेत्रों में रात्रि गश्त भी बढ़ा दी गई है. सुरक्षा बल सीमावर्ती क्षेत्रों की अधिक प्रभावी निगरानी के लिए स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम, रोबोटिक निगरानी और नाइट-विजन ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं. संभावित घुसपैठ और हमले की स्थिति के लिए बलों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि वे किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और घात लगाकर हमले करने का अभ्यास भी किया जा रहा है सभी संवेदनशील घुसपैठ मार्गों पर. घुसपैठ-प्रवण क्षेत्रों में घात लगाकर गश्त बढ़ाई जा रही है. ये रणनीतिक घात घने जंगल या प्रतिकूल मौसम और भूभाग की आड़ में सीमा पार करने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को रोकने और उन्हें खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं.

बढ़ी हुई सतर्कता के परिणाम पहले ही सामने आ चुके हैं. उदाहरण के लिए, पिछले सप्ताह बीएसएफ और भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर कुपवाड़ा जिले में घुसपैठ की दो कोशिशों को नाकाम कर दिया और 4 आतंकवादियों को मार गिराया बीएसएफ और भारतीय सेना सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निकट समन्वय में काम कर रही हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने सीमावर्ती क्षेत्रों और भीतरी इलाकों में प्रवेश और निकास बिंदुओं पर भी जांच बढ़ा दी है.

सुरक्षा व्यवस्था में यह वृद्धि सर्दियों से पहले पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की कोशिशों में तेजी आने की खुफिया रिपोर्टों और विशेष रूप से दिवाली के दौरान ड्रोन हमलों के खतरे के कारण की गई थी. ऐसा नहीं है कि इस मौके पर यह जवान दिवाली का पर्व मनाना बुले हूं वह बीएसएफ के अपने परिवार के साथ इन्होंने धूम धाम से दिवाली के पर्व मनाया. 

सैनिकों ने दिवाली की पूर्व संध्या पर की पूजा-अर्चना

गुलमर्ग और कुपवाड़ा सहित नियंत्रण रेखा से लगे प्रमुख क्षेत्रों में, सैनिकों ने दिवाली की पूर्व संध्या पर पूजा-अर्चना की और आरती गाई, त्योहार की रस्में निभाईं, मिठाइयों का आदान-प्रदान किया गया और नृत्य-गायन ने उत्सव को और भी रंगीन बना दिया. विभिन्न धर्मों, जातियों और जनजातियों के सभी सैनिक और अधिकारी दिवाली के अवसर पर एक परिवार की तरह नजर आए. सैनिक देशभक्ति और बॉलीवुड गीतों पर नाचते-गाते देखे गए, जिससे उनकी अटूट भावना का प्रदर्शन हुआ. उत्सव का उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था क्योंकि उन्होंने खुशी का माहौल बनाने के लिए मोमबत्तियां और दीये जलाए. बीएसएफ के जवानों ने मिठाइयों का आदान-प्रदान किया, मोमबत्तियाँ जलाईं और इस अवसर पर नृत्य किया, जिससे उत्सव का माहौल और भी बढ़ गया.

उच्च-अलर्ट सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, सैनिकों ने उत्सव के साथ अपनी ड्यूटी को सहजता से निभाया. गश्त करने वाले और निगरानी उपकरणों पर तैनात सैनिकों ने भी उत्सव में भाग लिया, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि सतर्कता और उत्सव एक-दूसरे से अलग नहीं हैं. सेना के अधिकारियों और सैनिकों ने कहा कि सशस्त्र बल उनके लिए एक बड़े परिवार की तरह हैं, जहां जवान और अधिकारी दिवाली मनाते हैं. सैनिकों ने देश को यह भी आश्वस्त किया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं कि देश के बाकी लोग शांति और सुरक्षा के साथ दिवाली मना सकें.

सहायक कमांडेंट विकास भार्गव ने कहा, "जैसा कि आप देख सकते हैं, कम से कम 10 महीनों तक यह हमारा परिवार है. हमारा अपना परिवार सबसे पहले आता है, बीएसएफ परिवार. हम दिवाली पर सभी त्योहार एक साथ मनाते हैं और अपने देश को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं. हम पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं, बस देश सुरक्षित रहे, बीएसएफ पूरी तरह से सीमाओं की रक्षा कर रही है ताकि देश में शांति बनी रहे.

सैनिक गोपाल दत्त ने कहा, "हमारे लिए सबसे ऊपर हमारे देश की सुरक्षा और सभी त्योहार हैं जिन्हें हम सभी धर्मों और रैंकों के लोगों के साथ मिलकर मनाते हैं. मेरी इच्छा है कि जब तक मैं ड्यूटी पर हूं, मैं इसी तरह सतर्क रहूं, देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है." संक्षेप में, ये उत्सव सुरक्षा बलों के लचीलेपन का प्रमाण हैं. धार्मिक अनुष्ठानों और आनंदमय गतिविधियों में भाग लेकर, वे अग्रिम पंक्ति में एक परिवार जैसा माहौल बनाते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं और अपनी चौकसी कभी नहीं छोड़ते.

Syed Khalid Hussain

BSF

