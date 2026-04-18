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Hindi Newsदेशनशे के पैसों से खड़ा ‘साम्राज्य’ जमींदोज, जम्मू में ड्रग पैडलर के घर पर चला बुलडोजर

नशे के पैसों से खड़ा ‘साम्राज्य’ जमींदोज, जम्मू में ड्रग पैडलर के घर पर चला बुलडोजर

Jammu Drug Peddler House Demolished: जम्मू में प्रशासन ने ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी शैम्प दीन की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया. NDPS Act के तहत जेल में बंद इस आरोपी ने कथित तौर पर नशे के पैसों से सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया था.

Written By  Rajat Vohra|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 18, 2026, 12:58 PM IST
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Bulldozer Action
Bulldozer Action

Jammu Bulldozer Action: जम्मू में प्रशासन ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एक कुख्यात ड्रग पैडलर की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया. जावेद नगर इलाके में की गई इस कार्रवाई में आरोपी शैम्प दीन उर्फ पप्पी के मकान पर बुलडोजर चलाया गया, जो कथित रूप से नशे के अवैध कारोबार से कमाए गए पैसों से बनाया गया था.

NDPS मामले में जेल में बंद है आरोपी

प्रशासन के अनुसार, शैम्प दीन फिलहाल NDPS Act से जुड़े एक मामले में जेल में बंद है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से ड्रग तस्करी में संलिप्त रहा है और उसने इसी अवैध गतिविधि से बड़ी संपत्ति खड़ी की थी.

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा

जांच में सामने आया कि आरोपी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर करोड़ों रुपये की लागत से मकान का निर्माण किया था. इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की मदद से पूरी संरचना को गिरा दिया. तहसीलदार परमदीप सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से की गई है. उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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ये भी पढ़ें: MNC ‘धर्मांतरण’ केस में नया मोड़! आरोपी निदा खान बोली- मैं प्रेग्नेंट हूं, कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत की याचिका

इलाके में हड़कंप

इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि नशा तस्करी पर लगाम लगाई जा सके और समाज में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके.

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Rajat Vohra

रजत वोहरा पिछले 3 सालों से जम्मू ब्यूरो में कार्यरत हैं. वर्ष 2018 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए रजत ने विशेष रूप से डिफेंस और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर किया है, जो न केवल चुनौती...और पढ़ें

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