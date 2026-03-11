जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम

Jammu Wedding Firing: जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला जम्मू बुधवार शाम एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उनपर फायरिंग हुई है. यह फायरिंग तब हुई जब वे सुरक्षाकर्मियों के साथ चल रहे थे. तभी एक शख्स पीछे से आया और अपनी जेब से बंदूक निकालकर उनके गर्दन पर ला दी. गनीमत रही कि सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत हटा लिया और शख्स को दबोच लिया. इस दौरान वह बाल-बाल बचें. हादसा जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित एक होटल रॉयल पार्क (Royal Park) में हुआ, जहां वे एक वकील की शादी समारोह में शरीक होने गए थे. इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी भी मौजूद थे. हालांकि गोली चलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है.

कार्यक्रम में फायरिंग

पूर्व सीएम फारूख अब्दुल्ला जम्मू में शाही समारोह में शरीक होने पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम में फायरिंग हुई. यह हादसा जम्मू के ग्रेटल कैलाश स्थित एक होटल रॉयल पार्क में हुआ. कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सीएम और डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी पूरी तरह सुरक्षित है. जानकारी के मुताबिक हादसे का बाद फारूख अब्दुल्ला को सही सलामत उनके घर पहुंच दिया गया. वहीं हमलावर की पहचान कर ली गई है, गोली चलाने वाले का नाम कमल सिंह जमवाल है. जानकारी के मुताबिक हमलावर लोकल है और हादसे के वक्त नशे में था.

Add Zee News as a Preferred Source

2 से 3 गोलियां चलाई

हमलावर कार्यक्रम में बंदूक लेकर पहुंचा था. मौका मिलती ही उसने फायरिंग शुरू कर दी और 2 से 3 गोलियां चलाई. लेकिन फायरिंग के बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस हमलावर से लगातार पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि हमलावर कमल सिंह जमवाल बिजनेसमैन है और माइनिंग की बिजनेस करता है.

Allah is kind. My father had a very close shave. The details are sketchy at the moment but what is known is that a man with a loaded pistol was able to get within point blank range & discharge a shot. It was only the close protection team that deflected the shot & ensured that… https://t.co/hYBe64Eigl — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) March 11, 2026

उमर अब्दुल्ला ने शेयर किया वीडियो

इस पूरे हादसे का वीडियो उनके बेटे और जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने शेयर किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "अल्लाह मेहरबान है. मेरे पिता बाल-बाल बच गए. फिलहाल जानकारी अधूरी है, लेकिन इतना पता चला है कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल लेकर बिल्कुल करीब आ गया और गोली चला दी. सुरक्षा दल ने ही गोली को रोककर हत्या के प्रयास को नाकाम कर दिया. फिलहाल सवालों से ज्यादा जवाब नहीं हैं, जिनमें से एक यह भी है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा बल (एनएसजी) द्वारा सुरक्षित पूर्व मुख्यमंत्री के इतने करीब कैसे पहुंच गया."