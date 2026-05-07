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पंजाब में ट्विन ब्लास्ट के बाद जम्मू में हाई अलर्ट, ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर SOG का बड़ा सर्च ऑपरेशन

Jammu Kashmir Police Latest News: पंजाब में ट्विन ब्लास्ट के बाद जम्मू में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG ने शहर में का बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. 

 

Written By  Rajat Vohra|Edited By: Devinder Kumar|Last Updated: May 07, 2026, 02:56 AM IST
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पंजाब में ट्विन ब्लास्ट के बाद जम्मू में हाई अलर्ट, ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर SOG का बड़ा सर्च ऑपरेशन

Jammu Kashmir Police on Operation Sindoor: पंजाब के जालंधर और अमृतसर में हुए ट्विन ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तर भारत में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. सीमावर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में भी सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है. खुफिया एजेंसियों द्वारा संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.

इसी बीच ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के मौके पर जम्मू में जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. शहर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

कई इलाकों में की गई गहन जांच

SOG कमांडो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और कई इलाकों में वाहन जांच, पहचान सत्यापन और डोमिनेशन पेट्रोलिंग को तेज कर दिया गया है. सुरक्षा एजेंसियां खास तौर पर भीड़भाड़ वाले बाजारों, धार्मिक स्थलों, बस अड्डों और प्रवेश मार्गों पर निगरानी रख रही हैं.

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शहर के अलग-अलग हिस्सों में लगाए गए CCTV कैमरों और अन्य सर्विलांस सिस्टम के जरिए चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है. कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध मूवमेंट पर तुरंत कार्रवाई हो सके.

9 आतंकी लॉन्चिंग पैड कर दिए थे तबाह

गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आतंकी लॉन्चिंग पैड और आतंकी ढांचे को तबाह किया था. इस ऑपरेशन को सीमा पार बैठे आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा और निर्णायक प्रहार माना गया था.

सूत्रों के मुताबिक, पंजाब में हुए ट्विन ब्लास्ट के बाद सीमा पार से ड्रोन गतिविधियों और संदिग्ध मूवमेंट पर भी सुरक्षा एजेंसियां विशेष नजर रख रही हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय बनाया गया है.

CCTV से की जा रही है सर्विलांस

पंजाब में हुए ट्विन ब्लास्ट के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है. ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर जम्मू में SOG की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. शहर के संवेदनशील इलाकों में CCTV और अन्य सर्विलांस सिस्टम के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

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Rajat Vohra

रजत वोहरा पिछले 3 सालों से जम्मू ब्यूरो में कार्यरत हैं. वर्ष 2018 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए रजत ने विशेष रूप से डिफेंस और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर किया है, जो न केवल चुनौती...और पढ़ें

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