आप लोग वैष्णो देवी यात्रा रद्द कर दें... भारी भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द, जम्मू-कश्मीर में बारिश से मची भयंकर तबाही
आप लोग वैष्णो देवी यात्रा रद्द कर दें... भारी भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द, जम्मू-कश्मीर में बारिश से मची भयंकर तबाही

Jammu Kashmir Weather: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचा दी है. कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन से 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिसके बाद यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया. उत्तरी रेलवे ने जम्मू और कटरा से 22 ट्रेनें रद्द कीं और 27 को बीच में रोक दिया है. सभी श्रद्धालुओं से अपनी यात्रा रद्द करने की बात कही गई है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 27, 2025, 08:02 AM IST
आप लोग वैष्णो देवी यात्रा रद्द कर दें... भारी भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द, जम्मू-कश्मीर में बारिश से मची भयंकर तबाही

Jammu Kashmir Weather News: जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया है. मंगलवार दोपहर रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के भवन मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास भूस्खलन हुआ, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई. न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से एसएसपी रियासी परमवीर सिंह ने बताया, "भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 30 लोगों की मौत हो चुकी है."

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तत्काल यात्रा रोक दी
श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तत्काल यात्रा रोक दी और ट्वीट किया, "खराब मौसम और बारिश के कारण श्रद्धालुओं से अपील है कि यात्रा को स्थगित करें और मौसम ठीक होने का इंतजार करें." रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन दिन-रात जुटा है. घायलों को कटरा और जम्मू के अस्पतालों में भर्ती किया गया है. उत्तरी रेलवे ने पीटीआई के हवाले से बताया कि जम्मू और कटरा स्टेशनों से चलने वाली या वहां रुकने वाली 22 ट्रेनें बुधवार को रद्द कर दी गईं, जबकि 27 ट्रेनों को बीच रास्ते में रोक दिया गया. इससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

बाढ़ से मची तबाही
किश्तवाड़ के मार्गी गांव में अचानक आई बाढ़ ने 10 घर, 300 कनाल से ज्यादा फसल, पशुधन और एक पुल को बहा दिया. कई घरों में पानी घुस गया, जिससे स्थानीय लोग मुश्किल में हैं. मौसम विभाग के ताजा अपडेट (सुबह 1 बजे) के मुताबिक, दक्षिण कश्मीर में सुबह 6 बजे तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू, रियासी, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में बारिश हल्की से भारी हो सकती है.

संचार सेवाएं ठप
झेलम नदी का जलस्तर संगम में 20.1 फीट और राम मुनशी बाग में 10.59 फीट दर्ज किया गया, जो बाढ़ घोषणा चिह्न (21 और 18 फीट) से नीचे है. अभी बाढ़ का खतरा नहीं है, लेकिन निचले और बाढ़ संभावित इलाकों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. संचार सेवाएं भी ठप हैं. जियो मोबाइल पर थोड़ा डेटा काम कर रहा है, लेकिन वाई-फाई और ऐप्स लगभग बंद हैं.

सीएम उमर अब्दुल्ला मोबाइल नेटवर्क को लेकर परेशान
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस स्थिति को "बेहद चिंताजनक" बताया और ट्वीट करके लिखा, "अभी भी लगभग न के बराबर संचार से जूझ रहा हूं. जियो मोबाइल पर थोड़ा-बहुत डेटा तो आ रहा है, लेकिन फिक्स्ड लाइन वाई-फाई नहीं है, ब्राउज़िंग नहीं हो रही है, लगभग कोई ऐप नहीं है, एक्स जैसी चीज़ें बहुत धीरे खुलती हैं, व्हाट्सएप छोटे टेक्स्ट मैसेज के अलावा किसी भी चीज़ के साथ संघर्ष करता है. 2014 और 2019 के बुरे दिनों के बाद से इतना डिस्कनेक्ट महसूस नहीं हुआ."

जम्मू में बाढ़ जैसे हालात के बीच 3,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया
जम्मू जिला प्रशासन के नेतृत्व में एक त्वरित बहु-एजेंसी अभियान में मंगलवार को शहर भर में अचानक आई बाढ़ और जलभराव के बाद 3,500 से अधिक निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. एक अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना और स्थानीय स्वयंसेवकों की टीमें सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में लोगों को निकालने और राहत अभियान चला रही हैं, जबकि अधिकारी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आवश्यक सेवाओं को बहाल करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

