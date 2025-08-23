Jammu-Kashmir: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट की चेतावनी-खतरा अभी टला नहीं है

उत्तराखंड, किश्तवाड़ और कठुआ में बादल फटने से आई तबाही की तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई हैं कि जम्मू-कश्मीर में एक नई चिंता उभर आई है. प्रदेश सरकार की फोकस्ड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड (FGLOF) मॉनिटरिंग कमेटी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में राज्य की 69 ग्लेशियर निर्मित झीलों को 'असुरक्षित श्रेणी' में रखा है. विशेषज्ञों का कहना है कि इन झीलों से कभी भी बाढ़ और भूस्खलन जैसी बड़ी आपदा पैदा हो सकती है.

कमेटी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर और अपर इंडस क्षेत्र में चिन्हित 69 झीलों में से नौ जम्मू संभाग और 20 कश्मीर संभाग में स्थित हैं. किश्तवाड़, राजौरी, गांदरबल और अनंतनाग जैसे ज़िले सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं. किश्तवाड़ की मुंदिकसर, हंगू, पतला पानी झीलें, राजौरी की हांडूसर, भगसर, नंदनसर, गांदरबल की गंगबल, कृष्णसार, विशनसार, यमसार, डोडसार जैसी झीलें और अनंतनाग की प्रसिद्ध शेषनाग, टरसार व मरसार झीलें इस सूची में शामिल हैं.

एक्सपर्ट ने बताया क्यों फटते हैं ग्लेशियर

जम्मू विश्वविद्यालय के रिमोट सेंसिंग विभागाध्यक्ष और FGLOF कमेटी के सदस्य प्रो. अवतार सिंह जसरोटिया ने बताया कि उत्तराखंड में आई त्रासदी को देखते हुए जम्मू-कश्मीर की झीलों का गहन अध्ययन किया गया है. झीलों के आकार, तापमान, लोकेशन, मूवमेंट ज़ोन समेत 17 मानकों के आधार पर इन्हें असुरक्षित घोषित किया गया है. प्रो.जसरोटिया ने बताया कि लगातार बड़ी आबादी, पहाड़ी इलाकों में बसते लोग, पेड़ों का कटना आने वाले समय में इससे खतरे बढ़ेंगे लेकिन इससे बचने के लिए जरूरी है कि नदी, नालों, झीलों के नज़दीक आबादी ना बसे जिससे आने वाले समय में किश्तवाड़ के चिशोती जैसा नुकसान ना हो.

एक्सपर्ट का दावा- खतरा अभी टला नहीं

सरकार ने बीते साल प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की थी, जिसका काम इन झीलों की स्थिति पर निगरानी रखना और सुरक्षा उपाय सुझाना है. विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर लगातार बारिश और ग्लेशियर टूटने की घटनाएं बढ़ीं, तो जम्मू-कश्मीर को उत्तराखंड जैसी त्रासदी का सामना करना पड़ सकता है.

