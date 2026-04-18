जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, अपने कंट्रोल में लिए संगठन से जुड़े 58 स्कूल

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (JeI) और उसकी शैक्षिक शाखा, फलाह-ए-आम ट्रस्ट (FAT) से जुड़े 58 स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का आदेश दिया है. यह कदम अगस्त 2025 में 215 स्कूलों को निशाना बनाकर की गई एक बड़ी कार्रवाई के बाद उठाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला खुफिया एजेंसियों की प्रतिकूल रिपोर्टों के बाद लिया गया है, जिनमें संकेत दिया गया था कि इन स्कूलों के प्रतिबंधित संगठनों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध थे. इन स्कूलों की प्रबंध समितियों की वैधता समाप्त हो चुकी थी और खुफिया एजेंसियों ने उनके बारे में नकारात्मक रिपोर्ट दी थी. संबंधित उपायुक्तों को मौजूदा प्रबंधन को हटाकर नई, जांची-परखी समितियों को नियुक्त करने का काम सौंपा गया है. अधिकारियों ने आज सुबह से कश्मीर के 10 जिलों में जमात-ए-इस्लामी (JeI) और उसकी शैक्षिक शाखा, फलाह-ए-आम ट्रस्ट (FAT) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े 58 स्कूलों को अपने अधिकार में ले लिया है.

स्कूल के लिए नई प्रबंध समिति का प्रस्ताव

हालांकि, सरकार का कहना है कि इससे शैक्षिक स्थिरता सुनिश्चित होगी, लेकिन स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने इस हस्तक्षेप की आलोचना करते हुए इसके प्रभावों को लेकर चिंता जताई है. यह कदम जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा नियम 2010 (SRO 123 of 2010), SRO 292 of 2018, और SO 177 of 2022 के तहत मंज़ूर किया गया है आदेश में आगे कहा गया है,' संबंधित डिप्टी कमिश्नर को पहचान किए गए 58 स्कूलों का प्रबंधन तुरंत अपने हाथ में ले लेना चाहिए. सरकारी सत्यापन और पूरी जांच-पड़ताल के बाद, हर स्कूल के लिए एक नई प्रबंध समिति का प्रस्ताव रखा जाएगा. प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि दाखिला पाए छात्रों के शैक्षिक भविष्य को सुरक्षित रखा जाए यानी उनकी पढ़ाई और परीक्षाओं पर कोई बुरा असर न पड़े.' आज की कार्रवाई J&K सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पहले जारी किए गए आदेश संख्या 578-JK(Edu) of 2025 का हिस्सा है. इस आदेश में कहा गया था कि उन स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया जाए जो सीधे या परोक्ष रूप से प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) या उसके सहयोगी संगठन, फलाह-ए-आम ट्रस्ट (FAT) से जुड़े पाए गए हैं.

जारी किया गया आदेश

इससे पहले एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि "चूंकि, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अधिसूचना S.O.1069(E) दिनांक 28 फरवरी 2019 और उसके बाद अधिसूचना S.O. 924(E) दिनांक 27 फरवरी 2024 के माध्यम से, जो गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा (3) की उप-धारा (1) के तहत जारी की गई थीं, जमात-ए-इस्लामी (JeI), जम्मू और कश्मीर को एक गैर-कानूनी संगठन घोषित किया था और चूंकि, खुफिया एजेंसियों ने ऐसे कई स्कूलों की पहचान की है जो सीधे या परोक्ष रूप से प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI)/फलाह-ए-आम ट्रस्ट (FAT) से जुड़े पाए गए हैं और, चूंकि, ऐसे 58 स्कूलों की प्रबंध समितियों की वैधता समाप्त हो चुकी है या खुफिया एजेंसियों ने उनके बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट दी है. इन बातों को ध्यान में रखते हुए और इन स्कूलों में नामांकित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा 'जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा नियम 2010' (SRO 123, 2010 के तहत अधिसूचित; SRO 292, 2018 और SO 177, 2022 के साथ पठित) के माध्यम से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि अनुबंध 'A' में दिए गए 58 स्कूलों की प्रबंध समिति का कार्यभार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त द्वारा संभाल लिया जाएगा. वे इन स्कूलों का विधिवत सत्यापन कराने के बाद, उचित समय पर संबंधित स्कूलों के लिए एक नई प्रबंध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे.

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बच्चों के लिए उठाए गए कदम

संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, इन स्कूलों का कार्यभार संभालने के बाद, स्कूल शिक्षा विभाग के परामर्श और समन्वय से उचित कदम उठाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन स्कूलों में नामांकित छात्रों का शैक्षणिक भविष्य किसी भी तरह से प्रभावित न हो. वे इन स्कूलों में NEP (नई शिक्षा नीति) के मानदंडों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय भी करेंगे. भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अधिसूचनाओं S.O.1069(E) (28 फरवरी, 2019) और S.O.924(E) (27 फरवरी, 2024) के माध्यम से, JeI (जमात-ए-इस्लामी) को 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' के तहत एक 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित किया है।जमात-ए-इस्लामी (JeI) और उससे जुड़े संगठनों (जैसे FAT) पर गैर-कानूनी गतिविधियों, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने, अलगाववाद और आतंकवाद का समर्थन करने, तथा स्कूलों के निर्माण के लिए धोखाधड़ी से सरकारी या सामुदायिक संपत्ति हड़पने में कथित संलिप्तता के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया है.

विपक्ष ने जताई आपत्ति

इस बीच, जम्मू और कश्मीर में कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस कार्रवाई की आलोचना की है. उनका कहना है कि प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) से जुड़े स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का जम्मू-कश्मीर सरकार का फैसला 'असंवैधानिक' है. विपक्ष ने इस कदम को 'प्रशासनिक मनमानी' (administrative overreach) और 'विश्वासघात' करार दिया है और निर्वाचित सरकार पर भाजपा के एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाया है. उन्होंने इस अधिग्रहण को "जम्मू-कश्मीर की संस्थाओं और संस्कृति पर हमला" करार दिया, और सरकार पर स्थानीय लोगों के हितों के खिलाफ इस आदेश को लागू करने का आरोप लगाया.