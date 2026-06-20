Jammu-Kashmir News: जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए पवित्र गुफा तक जाने वाले नेशनल हाईवे NH44 को सुरक्षित करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है. कश्मीर घाटी में एंट्री पॉइंट यानी नवयुग टनल से ही बड़े पैमाने पर निगरानी, स्क्रीनिंग और तलाशी शुरू हो जाती है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर टनल से लेकर यात्रा के दोनों बेस कैंप तक कई मोबाइल कमांड सेंटर बनाए हैं, जिनमें हाई-टेक निगरानी उपकरण लगे हैं.
नव्युग (काजीगुंड-बनिहाल) टनल और दूसरी जगहों पर बने ये सुरक्षा कमांड सेंटर जम्मू-कश्मीर पुलिस चलाती है, जिसमें यात्रा की सुरक्षा के लिए तैनात दूसरी एजेंसियां भी मदद करती हैं. यह सुविधा चौबीसों घंटे निगरानी पक्का करती है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में तालमेल बिठाती है और जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे और उससे जुड़े उन रास्तों पर सख्त एक्सेस कंट्रोल लागू करती है, जहां से तीर्थयात्री आते-जाते हैं.
स्ट्रक्चरल सुरक्षा और डिजिटल निगरानी पक्का करने के लिए, कमांड सेंटर एक बड़े, हाई-टेक सुरक्षा ग्रिड को मैनेज करता है. इसमें ग्राउंड-पेनिट्रेटिंग वॉल रडार और थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम जैसे आधुनिक उपकरण शामिल हैं. ये उपकरण छोटे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को बहुत मदद कर रहे हैं. यह कैमरा गाड़ियों के चेसिस, साइड पैनल और बड़े कंटेनरों के आर-पार देख सकता है.
इसका सिस्टम छिपे हुए सामान (जैसे गैर-कानूनी हथियार, विस्फोटक, नशीले पदार्थ और अन्य गैर-कानूनी चीजें) रखने वाले गुप्त खानों का पता लगा लेता है. इसके अलावा, यह कार्गो कंपार्टमेंट में छिपे अनधिकृत लोगों का भी पता लगा सकता है.
एडवांस्ड AI-बेस्ड फेशियल रिकग्निशन और कमांड सेंटर से जुड़े सैकड़ों PTZ CCTV कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद ब्लैकलिस्टेड लोगों के चेहरों को तुरंत स्कैन करते हैं. यह सिस्टम ओवर-ग्राउंड वर्कर्स (OGWs), भगोड़ों और हिस्ट्री-शीटरों समेत ट्रैक किए जा रहे लोगों को ऑटो-फ्लैग (चिह्नित) कर देता है.
100 प्रतिशत ऑप्टिकल कवरेज देने के लिए सभी निगरानी उपकरणों को कमांड सेंटर के अंदर और बाहर रणनीतिक रूप से लगाया गया है. जम्मू-कश्मीर पुलिस की कमान में सुरक्षा बल कई अहम जगहों पर अचानक होने वाले आतंकी हमलों, ग्रेनेड या माइन हमलों और दूसरी आपदाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कर रहे हैं.
सुरक्षा बल और आपदा प्रबंधन टीमें सालाना यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नवयुग टनल काजीगुंड के पास और जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मॉक ड्रिल की. इस ऑपरेशन्स में आतंकी हमले से निपटना, इमरजेंसी में लोगों को सुरक्षित निकालना, ट्रॉमा केयर और इलाके को सुरक्षित करना शामिल है, ताकि यात्रा सुचारू और सुरक्षित रहे.
J&K पुलिस (कुलगाम) ने BSF की मदद से टनल के पास एक ड्रिल की, जिसमें अहम सुरक्षा प्रोटोकॉल पर ध्यान दिया गया. मॉक ड्रिल में सुरक्षा बलों ने दिखाया कि अगर यात्रा के दौरान अचानक कोई आतंकी हमला होता है, तो उसे कैसे नाकाम किया जा सकता है.
इस साल यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए जानलेवा आतंकी हमले के बाद हालात काफी बदल गए हैं. उस हमले में कश्मीर में पहली बार आतंकियों ने सीधे पर्यटकों को निशाना बनाया था, जिसके कारण सुरक्षा एजेंसियों को 3 तारीख से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने और अधिक सतर्क रहने के लिए मजबूर होना पड़ा.