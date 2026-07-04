/बिना वैध रजिस्ट्रेशन अमरनाथ यात्रा पर जा रहे लोग, उपराज्यपाल ने लिया एक्शन; इन श्रद्धालुओं की एंट्री पर लगेगी रोक

Jammu-Kashmir News: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के कुल प्रबंधन और जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. उपराज्यपाल ने यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तीर्थयात्रियों की आवाजाही, ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, आवास, रजिस्ट्रेशन की स्थिति और अन्य लॉजिस्टिकल पहलुओं की समीक्षा की.
बैठक के दौरान यह देखा गया कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बिना वैध रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं, जिससे यात्रा करने के लिए तीर्थयात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.
इस साल की तीर्थयात्रा में कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा के लिए बने बेस कैंप और ट्रांजिट कैंप दोनों जगहों पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हर ट्रैक पर 10 हजार लोगों की सीमा तय कर दी है, इसलिए अधिकारी तय कोटे से ज्यादा तीर्थयात्रियों को एक दिन में शामिल नहीं कर सकते, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों की भारी संख्या अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है.
उपराज्यपाल ने जोर दिया कि यात्रा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, यात्रा ट्रैक पर तीर्थयात्रियों की आवाजाही की तय सीमा के भीतर आयोजित की जा रही है. इसलिए, सभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल का पालन करना जरूरी है.
बैठक में दोहराया गया कि केवल तय तारीख के लिए वैध रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों को ही पवित्र गुफा मंदिर तक जाने वाले ट्रैक पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी. उपराज्यपाल ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले तीर्थयात्रियों से अपील की कि वे जम्मू-कश्मीर पहुंचने पर किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए अपनी यात्रा को कुछ दिनों के लिए टाल दें. इसलिए, प्रशासन ने सभी तीर्थयात्रियों से कहा है कि वे जम्मू-कश्मीर की यात्रा शुरू करने से पहले जरूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें और अपनी तय तारीख के लिए वैध यात्रा रजिस्ट्रेशन परमिट प्राप्त करें. तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि वे कन्फर्म रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रा न करें, क्योंकि उन्हें यात्रा पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
उपराज्यपाल ने यात्रा के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था की भी समीक्षा की. उन्होंने सभी विभागों और सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे आपस में मिलकर काम करें और यात्रा को सुरक्षित, सुचारू, आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और संतोषजनक बनाने के लिए लंगर संगठनों, सेवा प्रदाताओं और अन्य NGO सहित सभी संबंधित लोगों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें. इस बैठक में मुख्य सचिव अटल डुल्लू J&K के DGP श्री नलिन प्रभात; PHQ में स्पेशल DG (समन्वय) श्री S.J.M. गिलानी; उप-राज्यपाल के प्रधान सचिव और श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के CEO डॉ. मनदीप के. भंडारी और सिविल प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.