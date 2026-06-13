Amarnath Yatra 2026: जम्मू-कश्मीर पुलिस के सुरक्षा विंग ने सालाना यात्रा के लिए एक अभूतपूर्व हाई-टेक सुरक्षा घेरा तैयार किया है. इसमें AI-पावर्ड CCTV फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, सोलर-बेस्ड CCTV, ड्रोन सर्विलांस, आधुनिक X-रे मशीनें, गैस, लिक्विड और सॉलिड IED के लिए अलग-अलग IED डिटेक्टर और RFID ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं के साथ कैंप और रास्तों को अपग्रेड किया गया है. इस बड़े अपग्रेड में अत्याधुनिक एंटी-सबोटेज उपकरण भी शामिल किए गए हैं, ताकि सभी श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुरक्षित और बिना किसी घटना के संपन्न हो सके.
सालाना अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है. जम्मू-कश्मीर पुलिस का सुरक्षा विंग अपने कर्मियों को यात्रा के रास्तों, बेस कैंप और ट्रांजिट कैंप पर पैनी नज़र रखने के लिए गहन प्रशिक्षण दे रहा है और तैयार कर रहा है. इस साल सुरक्षा इंतजाम सुरक्षा विंग की 'तीसरी आंख' यानी आधुनिक गैजेट्स की मदद से किए गए हैं. इन गैजेट्स ने सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक हथियारों और गोला-बारूद के अलावा लेटेस्ट सर्विलांस टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड डिटेक्शन सिस्टम से लैस किया है.
जम्मू-कश्मीर पुलिस के सुरक्षा विंग को लाखों श्रद्धालुओं और यात्रा में शामिल होने वाले अन्य सभी लोगों की स्क्रीनिंग, तलाशी और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यात्रा शुरू होने से पहले पूरी तैयारी सुनिश्चित करने और किसी भी कमी को दूर करने के लिए कई ड्रिल और मॉक एक्सरसाइज की जा रही हैं. इस साल सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सर्विलांस उपकरण मिले हैं, जिनमें एक्सप्लोसिव डिटेक्टर, लिक्विड एक्सप्लोसिव डिटेक्टर, गैस डिटेक्टर, सॉलिड एक्सप्लोसिव डिटेक्टर और कई आधुनिक व सोलर-बेस्ड CCTV कैमरे शामिल हैं. सोलर-पावर्ड CCTV पारंपरिक बिजली आपूर्ति के बिना भी काम कर सकते हैं. निगरानी और स्थिति की जानकारी बेहतर बनाने के लिए अमरनाथ यात्रा मार्ग पर ऐसे हजारों कैमरे लगाए गए हैं.
JK पुलिस के SSP (सिक्योरिटी) सज्जाद खालिक भट ने कहा,' हमारे सिक्योरिटी विंग की हमेशा से यह अहम जिम्मेदारी रही है कि अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्ते सुरक्षित रहें. सिक्योरिटी जवान यात्रा को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं. हमारी टीमें हर जगह तैनात हैं. तलाशी और चेकिंग की जा रही है और स्कैनिंग भी हो रही है. हम आधुनिक गैजेट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इस साल PHQ ने हमें और गैजेट्स दिए हैं, जिनमें मेटल डिटेक्टर और IED डिटेक्टर शामिल हैं. हमारे पास पहले से ही बहुत सारे उपकरण थे, लेकिन इस साल हमें और संसाधन दिए गए हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि यात्रा सुरक्षित रहे.'
सिक्योरिटी अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ऑपरेशन की क्षमता में काफी सुधार हुआ है, जिससे फोर्स रास्ते के हर हिस्से को पूरी तरह सुरक्षित कर पा रही है और संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर रख पा रही है. इन गैजेट्स में AI-पावर्ड CCTV फेशियल रिकग्निशन सिस्टम, ड्रोन सर्विलांस, आधुनिक X-रे मशीनें, रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए PTZ CCTV और RFID ट्रैकिंग शामिल हैं. इस हाई-टेक सिक्योरिटी सेटअप में सबसे आधुनिक सर्विलांस उपकरण शामिल हैं, जैसे कि एरियल और पेरिमीटर सर्विलांस (जिसमें बड़े पैमाने पर ड्रोन की तैनाती शामिल है), नाइट विजन डिवाइस और AI-पावर्ड फेशियल रिकग्निशन वाले 1200 से ज्यादा CCTV कैमरे. डिटेक्शन गैजेट्स में पोर्टेबल RCIED जैमर, सॉलिड, गैस और लिक्विड एक्सप्लोसिव डिटेक्टर, नॉन-लीनियर जंक्शन डिटेक्टर (NLJD) और गाड़ी पर लगे XBIS स्कैनर शामिल हैं. ट्रैकिंग सिस्टम में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग का इस्तेमाल करके तीर्थयात्रियों और गाड़ियों की आवाजाही पर रियल-टाइम नजर रखने के लिए CCTV कैमरे लगे हैं.
तीर्थयात्रा के दौरान होने वाली सभी गतिविधियों की लाइव मॉनिटरिंग के लिए श्रीनगर, पहलगाम और गांदरबल में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाए गए हैं, ताकि इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत और बिना किसी रुकावट के मदद पहुंचाई जा सके. मुश्किल रास्तों पर अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर केबल और वायरलेस इंट्रानेट नेटवर्क बिछाया गया है ताकि इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ बिना किसी रुकावट के बातचीत हो सके. JK पुलिस के SSP (सिक्योरिटी) सज्जाद खालिक भट ने कहा,' आधुनिक गैजेट्स से हमें मदद मिली है. हमारी टीमें पहले से ही ट्रेंड हैं, लेकिन इन गैजेट्स की मदद से उनकी कार्यक्षमता और बेहतर हुई है. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सब कुछ सुरक्षित रहे और हम सभी यात्रियों का स्वागत करते हैं. हमें पूरा भरोसा है कि यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी.'
गैजेट्स के अलावा, एंटी-ड्रोन कार्रवाई करने और किसी भी अनधिकृत मानवरहित हवाई वाहन (UAV) को बेअसर करने के लिए तीर्थयात्रा के रास्तों और कैंपों में खास सुरक्षा टीमें तैनात की गई हैं. इनके साथ ही 'क्विक रिएक्शन टीमें' (QRTs) भी हैं, जो यात्रा मार्ग पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार रहती हैं. ये टीमें अपग्रेडेड थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन डिवाइस से लैस हैं, जो सुरक्षा बलों को घने अंधेरे में भी ऊंचे इलाकों और दुर्गम रास्तों पर निगरानी रखने में मदद करती हैं. सुरक्षा बलों का मानना है कि लगातार हो रहे तकनीकी विकास और उपकरणों और प्रशिक्षण में सालाना सुधार ने उनकी क्षमताओं को काफी मजबूत किया है. इससे उन्हें किसी भी सुरक्षा चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने और इस साल अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने में मदद मिल रही है.