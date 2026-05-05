घाटी में ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 48 घंटे से भी कम समय में 2 अंडरग्राउंड नार्को ठिकाने ध्वस्त; अपराधी के घर पर मारा छापा

Jammu-Kashmir Anti Drug operation: जम्मू-कश्मीर में ड्रग नेटवर्क के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए अनंतनाग पुलिस ने अंडरग्राउंड नार्को का ठिकाना पकड़ा. यह ऑपरेशन जाने-माने ड्रग अपराधी रईस अहमद डार के घर पर चलाया गया.
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Jammu-Kashmir News: अनंतनाग पुलिस ने NARCO नेटवर्क पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दावा किया कि उन्होंने एक अंडरग्राउंड नार्को का ठिकाना पकड़ा है. यह ठिकाना बिजबेहारा के तुलखान इलाके में 'नार्को कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन' (CASO) के दौरान एक छिपी हुई अंडरग्राउंड जगह के रूप में सामने आया. यह ऑपरेशन एक जाने-माने ड्रग अपराधी रईस अहमद डार के घर के अंदर चलाया गया. रईस अहमद डार तुलखान, बिजबेहारा का रहने वाला है. आरोपी पहले से ही बिजबेहारा पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धारा 8/21 और 29 के तहत दर्ज FIR नंबर 50/2021 में शामिल है, जिसमें पहले 2600 बोतलें कोडीन फॉस्फेट बरामद की गई थीं.
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की रिहायशी संपत्ति, जिसकी कीमत लगभग 1.06 करोड़ है, को NDPS एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत 15 अप्रैल, 2026 को पहले ही जब्त कर लिया गया था. इस CASO के दौरान, पुलिस ने आरोपी के घर के परिसर में एक सीमेंटेड रास्ते के नीचे एक छिपा हुआ अंडरग्राउंड ठिकाना खोज निकाला. इसका पता नार्कोटिक पदार्थों को सूंघने में प्रशिक्षित K9 नार्को डॉग की मदद से लगाया गया. शुरुआती जांच से पता चलता है कि इस छिपी हुई जगह का इस्तेमाल प्रतिबंधित पदार्थों को जमा करने के लिए किया जा रहा था.
बिजबेहारा इलाके में पिछले 48 घंटों में पकड़ा गया यह दूसरा अंडरग्राउंड नार्को ठिकाना है. अनंतनाग पुलिस ने दावा किया था कि उन्हें सेरिगुफवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 39/2026 के मामले की जांच के दौरान बड़ी सफलता मिली है. जांच के हिस्से के तौर पर, BNSS की धारा 41 के तहत एक सर्च वारंट बिजबेहारा के JMIC की माननीय अदालत से प्राप्त किया गया था. यह वारंट आरोपी अब्दुल राशिद भट (पिता असदुल्ला भट, निवासी शितिपुरा) के घर की तलाशी लेने के लिए था. तलाशी अभियान के दौरान, पुलिस ने सफलतापूर्वक एक छिपे हुए ठिकाने का पता लगाया और उसे पकड़ा. आरोप है कि इस ठिकाने का इस्तेमाल नार्कोटिक पदार्थों को जमा करने के लिए किया जा रहा था. छिपे हुए ठिकाने की पूरी तरह तलाशी लेने पर, लगभग 3.9 किलोग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद किया गया और उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मौके पर ही जब्त कर लिया गया.
इस ऑपरेशन में भी K9 डॉग स्क्वॉड की मदद ली गई, जिसने ऑपरेशन के दौरान जांच टीम की सहायता की. बरामद नशीले पदार्थ को मामले में सबूत के तौर पर हिरासत में ले लिया गया है. जब से 100 दिन का नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान शुरू हुआ है, आंकड़े बताते हैं कि 11 अप्रैल से 2 मई के बीच, जम्मू और कश्मीर पुलिस डिवीजनों ने मिलकर सिर्फ 21 दिनों में 481 FIR दर्ज कीं. इस दौरान, 518 नशीले पदार्थों के तस्करों और स्मगलरों को जेल भेजा गया, आपराधिक कार्यवाही के जरिए हासिल किए गए 24 घरों को गिरा दिया गया और करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई. अधिकारियों ने 300 से ज्यादा ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है.
ये आंकड़े दिखाते हैं कि अधिकारी किस तरह नशीले पदार्थों के प्रति जीरो-टॉलरेंस नीति को सख्ती से लागू कर रहे हैं, जिसका मकसद नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन को पूरी तरह से खत्म करना और उस नार्को-टेरर फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ना है जो जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है.
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