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Hindi Newsदेशजम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हथियारों के साथ कई आतंकी गिरफ्तार; एक डॉक्टर भी शामिल

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हथियारों के साथ कई आतंकी गिरफ्तार; एक डॉक्टर भी शामिल

Jammu-Kashmir Terrorism Action: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लगातार अभियान जारी है. श्रीनगर पुलिस ने घाटी में 2 अलग-अलग आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 5 ओवर ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Apr 29, 2026, 06:59 PM IST
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जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हथियारों के साथ कई आतंकी गिरफ्तार; एक डॉक्टर भी शामिल

Jammu-Kashmir: श्रीनगर पुलिस ने आतंकवाद विरोधी एक अहम ऑपरेशन में दो अलग-अलग आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया. इसके तहत एक डॉक्टर समेत पांच ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिससे श्रीनगर में आतंकी नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा है. 

श्रीनगर पुलिस का ऑपरेशन 

अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर पुलिस ने कई ऑपरेशन चलाए, जिसके परिणामस्वरूप पांच ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) को गिरफ्तार किया गया. इनमें एक डॉक्टर भी शामिल है. इनके पास से हथियार, गोला-बारूद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि जदीबल, सौरा, लाल बाजार और जकूरा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने चना मोहल्ला, मुलफाक इलाके में आतंकवादियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया. सुरक्षा बलों ने वहां से एक AK-47 राइफल, 14 राउंड गोला-बारूद और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया. 

हिरासत में लिए 5 लोग 

उन्होंने आगे बताया कि एक अन्य ऑपरेशन में, पिछली रात के दौरान, खानमोह पुलिस चौकी की एक टीम ने नर्द सांगरी, खानमोह में चेकिंग के दौरान पांच लोगों को हिरासत में लिया. उन्हें एक चेकपॉइंट ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, और बताया जा रहा है कि इस समूह में एक मेडिकल पेशेवर भी शामिल था.
उनके पास से जो सामग्री बरामद की गई, उसमें 2 हैंड ग्रेनेड, 2 मैगजीन और जिंदा कारतूस, आपत्तिजनक पोस्टर और 6 मोबाइल फोन शामिल हैं. 

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नेटवर्क की जांच 

ये सभी ऑपरेशन श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) की सीधी देखरेख में चलाए गए थे. पंथचौक पुलिस स्टेशन में इस संबंध में मामले दर्ज कर लिए गए हैं. अधिकारी फिलहाल जब्त किए गए मोबाइल फोन की जांच-पड़ताल कर रहे हैं, ताकि इस पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके और इसमें शामिल अन्य सहयोगियों की पहचान की जा सके. पुलिस ने बताया कि इस पूरे आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और इसमें शामिल अन्य सहयोगियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है.

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About the Author
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Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

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