/कश्मीर में आतंकियों का नया पैंतरा फुस्स... सुरक्षाबलों ने बिछाया ऐसा जाल, हिल भी नहीं पा रहे मददगार!

कश्मीर में आतंकियों ने पकड़े जाने के डर से एक नई चालाकी सोची. उन्हें लगा कि अगर मोबाइल चलाना बंद कर दें, तो सुरक्षाबलों की पकड़ में नहीं आएंगे. इसलिए उन्होंने फोन छोड़ अपने चमचों के हाथ चिट्ठियां और हथियार भिजवाना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे जवानों ने भी ऐसा तगड़ा जाल बिछाया है कि आतंकियों की यह होशियारी धरी की धरी रह जाएगी.
दरअसल, पिछले कुछ सालों में हमारे जवान मोबाइल नेटवर्क और फोन की लोकेशन ट्रैक करके आतंकियों के ठिकानों और उनके मंसूबों का पता लगाते थे. जैसे ही आतंकियों को भनक लगी कि फोन से उनकी पोल खुल रही है, वे तुरंत सतर्क हो गए. पकड़े जाने के इसी खौफ में अब आतंकी कमांडरों ने स्मार्टफोन चलाना और फोन पर बात करना पूरी तरह बंद कर दिया है.
आतंकियों ने नई तकनीक छोड़ पुराने जमाने के दांव आजमाने शुरू किए हैं. मोबाइल फोन और डिजिटल ट्रैकिंग से बचने के लिए आतंकी अब 'इंसानी कूरियर' पर निर्भर हो चुके हैं. अपने प्लान, हुक्म और जहरीला प्रचार फैलाने के लिए वे अपने स्थानीय मददगारों (OGW) की मदद ले रहे हैं. जो अब सिर्फ चिट्ठी-पत्री नहीं पहुंचा रहे, बल्कि आतंकियों तक बंदूक, गोलियां, पैसे और नफरती पर्चे पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया बन गए हैं.
आतंकियों के यह मददगार भीड़भाड़ वाले बाजारों, बसों और गाड़ियों में आम लोगों की तरह ही सफर करते हैं. इन्हें लगता है कि आम जनता के बीच घुल-मिलकर ये सुरक्षाबलों की नजरों से बच जाएंगे और पुलिस नाकों को बड़े आराम से चकमा दे देंगे.
आतंकियों की इस नई होशियारी को भांपते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के बड़े अफसरों ने तुरंत अपना खेल बदल दिया. जिसके तहत अब सिर्फ फोन और कंप्यूटर से जासूसी करने के बजाय जवानों को सीधे जमीन पर उतार दिया गया है, ताकि अपने मुखबिरों और इंसानी नेटवर्क के दम पर आतंकियों की टोह ली जा सके.
सभी जिलों के पुलिस कप्तानों (SSP) को निर्देश दिए गए हैं कि आतंकियों के मददगारों को बिल्कुल न बख्शा जाए और उनके लिए रत्ती भर भी छूट न बचे.
सुरक्षाबलों का सीधा मकसद आतंकियों के इस जमीनी कूरियर नेटवर्क का पूरी तरह खात्मा करना है. जवानों का साफ मानना है कि सिर्फ आतंकियों को ठोकना काफी नहीं, बल्कि उनके मददगारों की रीढ़ तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है. जैसे ही हथियार और राशन पहुंचाने वाली यह कड़ी टूटेगी, आतंकियों तक असलहा, पैसा और ऊपर से मिलने वाले हुक्म पहुंचने बंद हो जाएंगे. घाटी में जवानों का यह कड़ा पहरा आतंकियों की हर पुरानी और शातिर चाल पर भारी पड़ रहा है.