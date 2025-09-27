Advertisement
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल, कसी कमर

Terrorist Intruder In Jammu-Kashmir: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबल हाई अलर्ट है. घाटी में बर्फबारी से पहले आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ोतरी को देखते हुए सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है.   

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Sep 27, 2025, 02:19 PM IST
Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (Loc) के पार आतंकवादी लॉन्च पैड्ल के मौजूद होने की खबर सामने आई है. घाटी में सर्दियों के दौरान बर्फबारी से पहले आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशों में बढ़ोतरी को देखते हुए सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है. BSF कश्मीर फ्रंटियर के IG अशोक यादव ने बांदीपोरा और कुपवाड़ा सेक्टरों में सीमा पार आतंकवादी के मौजूद होने की पुष्टि की है. 

बर्फबारी से पहले कश्मीर में घुसपैठ 

IG ने यह भी बताया कि सर्दियों में भारी बर्फबारी से पहले घुसपैठ की कोशिशें हमेशा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आतंकवादियों को पता रहता है कि अगले 6 महीनों में उनके पास LoC पार करने के कम मौके होंगे. इसलिए शरद ऋतु कड़ी सतर्कता के लिए एक महत्वपूर्ण समय है. उन्होंने कहा,' आतंकवादी समूह अक्सर अपनी गतिविधियों को छिपाने और सीमा पार करने के लिए खराब मौसम, जैसे भारी बारिश या कोहरे का इंतजार करते हैं.' 

सुरक्षाबल हुई अलर्ट 

अधिकारी ने आगे बताया कि BSF और सेना किसी भी गतिविधि का पता लगाने के लिए उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों के साथ LoC पर कब्जा कर रही हैं. ये एडवांस सिस्टम एक बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड का हिस्सा हैं, जिसमें रात्रि गश्त, ग्राउंड सेंसर और थर्मल इमेजिंग भी शामिल हैं. यादव ने कहा कि सुरक्षा बलों की सतर्कता और नए सिस्टम के कारण आतंकवादियों के लिए अपने क्षेत्र में घुसपैठ करना बहुत मुश्किल है. इस साल सुरक्षा बल घुसपैठ की 2 कोशिशों को सफलतापूर्वक नाकाम कर चुके हैं.   

घुसपैठियों का होगा इलाज 

महानिरीक्षक ने BSF, भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय पर प्रकाश डाला और शून्य घुसपैठ सुनिश्चित करने के बल के सिद्धांत पर जोर दिया, जिसका अर्थ है कि कोई भी बिना पकड़े सीमा पार न कर सके. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई आतंकवादी प्रारंभिक सीमा सुरक्षा को भेद भी लेता है तो भी उसे अंदरूनी इलाकों में नागरिक आबादी तक पहुंचने से पहले ही बेअसर करने के उपाय मौजूद हैं. यादव ने जनता को आश्वासन दिया कि सरकार ने BSF और सेना को कड़ी निगरानी रखने और किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए हैं. यादव ने यह टिप्पणी एक प्रेस वार्ता के दौरान की, जहां उन्होंने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में आगामी वुलर हाफ मैराथन 2.0 के लिए आधिकारिक टी-शर्ट का अनावरण भी किया. 

 FAQ 

क्यों बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था?

जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादी लॉन्च पैड्स की मौजूदगी को लेकर सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं.  

आतंकवादी सर्दियों में भारी बर्फबारी से पहले घुसपैठ क्यों करते हैं? 

आतंकवादी सर्दियों में भारी बर्फबारी से पहले घुसपैठ की कोशिशें बढ़ा देते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अगले 6 महीनों में उनके पास LoC पार करने के कम मौके होंगे. 

Syed Khalid Hussain

Kashmir news

Trending news

