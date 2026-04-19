घाटी में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी तैयारी, सेना-पुलिस ने किया जॉइंट एंटी-टेरर रिफ्रेशर कोर्स, 108 जवानों ने सीखीं आधुनिक युद्ध की तकनीक

Counter-Insurgency Refresher Course Kashmir: जम्मू-कश्मीर में पुलिस कर्मियों के लिए एक संयुक्त आतंकवाद-रोधी और उग्रवाद-रोधी रिफ्रेशर कोर्स करवाया गया. यह कोर्स भारतीय सेना की टाइगर डिवीजन की देखरेख में पूरा हुआ.
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Jammu-Kashmir News: भारतीय सेना की टाइगर डिवीजन की देखरेख में जम्मू-कश्मीर पुलिस कर्मियों के लिए एक संयुक्त आतंकवाद-रोधी और उग्रवाद-रोधी रिफ्रेशर कोर्स सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. यह इस क्षेत्र में समन्वित सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह 12-दिवसीय कोर्स भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था. इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में बदलते सुरक्षा परिदृश्यों के बीच परिचालन तालमेल को बढ़ाना, समन्वय में सुधार करना और प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना था.
इस गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 108 पुलिस कर्मियों ने भाग लिया, जिसका संचालन मीरान साहिब ब्रिगेड द्वारा किया गया. इसका पाठ्यक्रम जूनियर नेतृत्व क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे आतंकवाद-रोधी स्थितियों में छोटी-टीमों के अभियानों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. प्रतिभागियों ने परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें छोटी-टीमों के अभियान और गश्त, त्वरित प्रतिक्रिया टीम (QRT) और मोबाइल वाहन जांच चौकी अभ्यास, घात लगाकर हमला करने और जवाबी हमले की रणनीतियां, घेराबंदी और तलाशी अभियान, तथा कमरों में घुसकर कार्रवाई करने की प्रक्रियाएं शामिल थीं.
इस कोर्स में हथियारों को संभालने और फायरिंग, आधुनिक उपकरणों के उपयोग, ड्रोन की पहचान और ड्रोन-रोधी उपाय, प्राथमिक उपचार और घायलों को निकालने की प्रक्रियाएं और खुफिया जानकारी जुटाने और साझा करने जैसे विशेष मॉड्यूल भी शामिल थे.प्रशिक्षण विधियों में पूर्वाभ्यास और सामरिक अभ्यासों का मिश्रण था, जिससे प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष अनुभव और परिचालन दक्षता प्राप्त हुई. कर्मियों को उन्नत निगरानी तकनीकों, ड्रोन और ड्रोन-रोधी प्रणालियों से भी परिचित कराया गया.
अधिकारियों ने बताया कि इस रिफ्रेशर कोर्स का सफल आयोजन, भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के बीच निर्बाध समन्वय, साझा स्थितिगत जागरूकता और आपसी विश्वास पर बढ़ते जोर को रेखांकित करता है. उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की संयुक्त पहलें, उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों के प्रति एक अनुशासित और सुसज्जित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं. इस कार्यक्रम का समापन, जम्मू-कश्मीर में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के प्रति दोनों बलों की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
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