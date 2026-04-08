Advertisement
trendingNow13170892
Hindi Newsदेशघाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने नाकाम की पुलवामा जैसी साजिश; निष्क्रिय किया 14 किलो IED

घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने नाकाम की पुलवामा जैसी साजिश; निष्क्रिय किया 14 किलो IED

Jammu-Kashmir: जममू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की ओर से आतंकवाद के खिलाफ लगातार अभियान जारी है. हाल ही में यहां सेना की राष्ट्रीय राइफल्स के  44 जवानों ने 14.3 किलोग्राम का IED बरामद कर उसे निष्क्रिय किया. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 08, 2026, 03:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने नाकाम की पुलवामा जैसी साजिश; निष्क्रिय किया 14 किलो IED

Jammu-Kashmir Terrorism: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबल लगातार आतंक के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. इस बीच सुरक्षाबलों की ओर से की गई कार्रवाई में 44 राष्ट्रीय राइफल्स (RR) के सतर्क जवानों ने बुधवार ( 8 अप्रैल 2026) तड़के दक्षिण कश्मीर में जैनापोरा-चटरगाम सड़क के किनारे 14.3 किलोग्राम का एक शक्तिशाली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया, जिससे आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई. 

IED हमला नाकाम

इस IED में प्लास्टिक विस्फोटक के साथ-साथ एक प्राइमर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, रिमोट ट्रिगर और बैटरियां भी लगी थीं. इसे जैनापोरा के पास फलों के बागों में सड़क के किनारे लगाया गया था. सूत्रों के मुताबिक इसका मकसद संभावित रूप से दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों के वाहनों को निशाना बनाना था. नियमित तलाशी अभियान के दौरान, RR की टीम को यह संदिग्ध वस्तु दिखाई दी. उन्होंने तुरंत बम निरोधक दस्ते को बुलाया, जिसने सुरक्षित रूप से इस डिवाइस को निष्क्रिय कर दिया और एक संभावित बड़ी त्रासदी को टाल दिया. 

नाकाम हुई आतंकियों की साजिश 

अभियान के बीच सेना के एक प्रवक्ता ने जवानों की सतर्कता की सराहना करते हुए कहा,' आतंकवादियों द्वारा इलाके की शांति भंग करने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है.' यह बरामदगी इस बात का संकेत है कि आतंकवादी अभी भी घाटी में गर्मियों के पर्यटन मौसम से पहले सामान्य जनजीवन को बाधित करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

दोषियों का लगाया जाएगा पता

इसके जवाब में, RR, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF ने इस नाकाम हमले के पीछे के दोषियों का पता लगाने के लिए संयुक्त अभियान तेज कर दिए हैं. फलों के बागों और आस-पास के गांवों में तलाशी अभियान जारी है. यह घटना उत्तरी कश्मीर में हाल ही में सामने आए IED हमलों की धमकियों के ही एक सिलसिले का हिस्सा है, जहां सुरक्षा बलों ने पहले भी सक्रिय उपायों के जरिए आतंकवादियों की ऐसी ही कई साजिशों को बार-बार नाकाम किया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

Jammu-kashmir

Trending news

घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
Jammu-kashmir
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
मिनटों में डिलीवरी, लेकिन न्याय के लिए आज भी सालों तक छटपटा रहा भारतीय उपभोक्ता
Consumer Justice Report
मिनटों में डिलीवरी, लेकिन न्याय के लिए आज भी सालों तक छटपटा रहा भारतीय उपभोक्ता
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Rampal
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
US-Iran War
Iran Ceasefire : ईरान-US में सीजफायर के बाद J-K में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग
पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन
Punjab news
पंजाब पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा, तेज हुए गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
West Bengal Election 2026
भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट,TMC सांसद ने क्यों कसा चुनाव आयोग पर तंज?
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
Teenage
अब किशोरियों की प्रेग्नेंसी पर प्रशासन की पैनी नजर, अनिवार्य ऑडिट से खुलेगा हर राज
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
West Bengal Election 2026
बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग का 'दो टूक' वाला ट्वीट
रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story
AI
रियल नेता या डिजिटल अवतार? 2026 में नेताओं के AI पावर्ड कैंपेनिंग की Inside Story
Assembly Election 2026 LIVE Updates: कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए 7 सीटों पर बदले उम्मीदवार
West Bengal Election 2026
Assembly Election 2026 LIVE Updates: कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के लिए 7 सीटों पर बदले उम्मीदवार