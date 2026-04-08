घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने नाकाम की पुलवामा जैसी साजिश; निष्क्रिय किया 14 किलो IED

Jammu-Kashmir Terrorism: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबल लगातार आतंक के खिलाफ अभियान चला रहे हैं. इस बीच सुरक्षाबलों की ओर से की गई कार्रवाई में 44 राष्ट्रीय राइफल्स (RR) के सतर्क जवानों ने बुधवार ( 8 अप्रैल 2026) तड़के दक्षिण कश्मीर में जैनापोरा-चटरगाम सड़क के किनारे 14.3 किलोग्राम का एक शक्तिशाली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया, जिससे आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई.

IED हमला नाकाम

इस IED में प्लास्टिक विस्फोटक के साथ-साथ एक प्राइमर, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, रिमोट ट्रिगर और बैटरियां भी लगी थीं. इसे जैनापोरा के पास फलों के बागों में सड़क के किनारे लगाया गया था. सूत्रों के मुताबिक इसका मकसद संभावित रूप से दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों के वाहनों को निशाना बनाना था. नियमित तलाशी अभियान के दौरान, RR की टीम को यह संदिग्ध वस्तु दिखाई दी. उन्होंने तुरंत बम निरोधक दस्ते को बुलाया, जिसने सुरक्षित रूप से इस डिवाइस को निष्क्रिय कर दिया और एक संभावित बड़ी त्रासदी को टाल दिया.

नाकाम हुई आतंकियों की साजिश

अभियान के बीच सेना के एक प्रवक्ता ने जवानों की सतर्कता की सराहना करते हुए कहा,' आतंकवादियों द्वारा इलाके की शांति भंग करने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है.' यह बरामदगी इस बात का संकेत है कि आतंकवादी अभी भी घाटी में गर्मियों के पर्यटन मौसम से पहले सामान्य जनजीवन को बाधित करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं.

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दोषियों का लगाया जाएगा पता

इसके जवाब में, RR, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF ने इस नाकाम हमले के पीछे के दोषियों का पता लगाने के लिए संयुक्त अभियान तेज कर दिए हैं. फलों के बागों और आस-पास के गांवों में तलाशी अभियान जारी है. यह घटना उत्तरी कश्मीर में हाल ही में सामने आए IED हमलों की धमकियों के ही एक सिलसिले का हिस्सा है, जहां सुरक्षा बलों ने पहले भी सक्रिय उपायों के जरिए आतंकवादियों की ऐसी ही कई साजिशों को बार-बार नाकाम किया है.