/आर्टिकल 370 बहाल होने तक लड़ती रहेगी NC... जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर फारूक अब्दुल्ला का केंद्र पर निशाना

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने फिर कहा है कि उनकी पार्टी आर्टिकल 370 को बहाल करने के लिए अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी. उन्होंने 5 अगस्त 2019 को हुए बदलावों को असंवैधानिक बताया.
गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख को लेकर कोई संदेह नहीं छोड़ा. उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला संवैधानिक रूप से सही नहीं था और पार्टी इसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से ही बहाल कराने की कोशिश करेगी.
अब्दुल्ला ने इस मांग को जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की व्यापक मांग से भी जोड़ा. उन्होंने कहा कि पिछले दिन संसद के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में अभी भी बना हुआ है. उन्होंने कहा कि NC इस क्षेत्र के संवैधानिक अधिकारों और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए तब तक अभियान चलाती रहेगी जब तक ये लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते.
भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्त दर्जा मिला हुआ था. केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश और संसदीय प्रस्ताव के जरिए इसे खत्म कर दिया और साथ ही राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित कर दिया. तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर घाटी की अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां लगातार इस क्षेत्र के विशेष संवैधानिक दर्जे को बहाल करने की मांग कर रही हैं.
फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत NC नेताओं ने आर्टिकल 370 की बहाली और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने को अपने राजनीतिक एजेंडे का मुख्य मुद्दा बनाया है. वे अपनी मांग को लेकर पिछले महीने दिल्ली की सड़कों पर भी उतरे और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.