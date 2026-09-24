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जम्मू-कश्मीर में मुफ्त LPG सिलेंडर पर विधानसभा में बवाल:किसे मिलेंगे साल में 6 सिलेंडर और क्यों भड़का विपक्ष?

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 6 मुफ्त LPG सिलेंडर योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भारी तकरार देखने को मिली. जानिए किन परिवारों और श्रेणियों को मिलेगा इस योजना का सीधा लाभ, क्या हैं जरूरी पात्रता शर्तें और विपक्ष ने बजट व वितरण नीति पर क्या सवाल उठाए हैं. पूरी रिपोर्ट.

Written BySyed Khalid Hussain
Published: Sep 24, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:52 PM IST
जम्मू-कश्मीर में मुफ्त LPG सिलेंडर पर विधानसभा में बवाल:किसे मिलेंगे साल में 6 सिलेंडर और क्यों भड़का विपक्ष?
Image Credit: &#039;12 का वादा, दिए सिर्फ 6!&#039; J&amp;K में मुफ्त सिलेंडर योजना पर भारी हंगामा, BJP ने घेरा तो बैकफुट पर आई सरकार

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

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