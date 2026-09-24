/जम्मू-कश्मीर में मुफ्त LPG सिलेंडर पर विधानसभा में बवाल:किसे मिलेंगे साल में 6 सिलेंडर और क्यों भड़का विपक्ष?

जम्मू-कश्मीर सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आने वाले परिवारों को हर साल छह घरेलू LPG सिलेंडर की रिफिल लागत देने की योजना को मंजूरी दे दी है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सतीश शर्मा ने 24 सितंबर को विधानसभा में इसकी जानकारी दी.
सरकार की ओर से पहले बताया गया था कि इस योजना के तहत छह सिलेंडरों की रिफिल लागत लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार आधारित DBT के जरिए भेजने का प्रस्ताव है. योजना के तौर-तरीकों पर काम चल रहा है.
मंत्री की घोषणा के बाद विधानसभा में विपक्ष ने सरकार को घेर लिया. BJP विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सरकार पर अपने चुनावी वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया. सदन में कुछ देर तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती रही. विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि चुनाव के दौरान हर घर को 12 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का वादा किया गया था, जबकि अब लाभ को छह सिलेंडर और सिर्फ AAY परिवारों तक सीमित कर दिया गया है. उन्होंने सरकार से दूसरे चुनावी वादों पर भी जवाब मांगा.
सुनील शर्मा ने कहा कि करीब दो साल पहले 12 मुफ्त सिलेंडर देने की बात कही गई थी. उनके मुताबिक, अब छह सिलेंडर की योजना लाने से पुराने वादे का दायरा बदल गया है. उन्होंने एक लाख नौकरियों और 200 यूनिट मुफ्त बिजली से जुड़े चुनावी वादों का भी जिक्र किया और सरकार से उनकी स्थिति स्पष्ट करने को कहा. ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए हैं.
विपक्ष की नारेबाजी के बीच सत्ता पक्ष की ओर से भी विरोध दर्ज कराया गया. दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ने पर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने हस्तक्षेप किया और सदन में व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की. कुछ समय तक हंगामा जारी रहा.
यह योजना AAY परिवारों के लिए है. 21 सितंबर को विधानसभा में सरकार ने बताया था कि 1 जनवरी 2025 तक जम्मू-कश्मीर में AAY के 8,79,112 लाभार्थी दर्ज थे. उस समय सरकार ने कहा था कि छह LPG रिफिल की लागत देने की योजना के क्रियान्वयन से जुड़े तौर-तरीकों पर काम चल रहा है.