/जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र से पहले सियासी पारा चढ़ा: आरक्षण कोटे पर उमर सरकार के खिलाफ PDP का हल्लाबोल

जम्मू-कश्मीर की आरक्षण व्यवस्था को लेकर सियासी पारा फिर चढ़ गया है. श्रीनगर स्थित पीडीपी मुख्यालय पर शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. इस विरोध की कमान पार्टी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने संभाली. प्रदर्शनकारियों ने साफ लफ्जों में मांग रखी कि आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट फौरन सार्वजनिक की जाए. हाथों में तख्तियां लिए कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ईडब्ल्यूएस व रिहायशी शर्तों से जुड़ी विसंगतियों पर खुलकर चर्चा की मांग उठाई.
प्रदर्शन के दौरान एक गाड़ी की छत से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट छात्रों और बेरोजगार युवाओं के सीधे भविष्य से जुड़ी है, फिर इसे दबाकर क्यों रखा जा रहा है.
इल्तिजा ने कहा कि एनसी सरकार बनने के तीन महीने बाद जब उन्होंने उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, तब मुख्यमंत्री ने ओपन मेरिट छात्रों से वादा किया था कि 6 महीने में रिपोर्ट लाकर मसला हल करेंगे. आज दो साल बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट गायब है. इस बीच जितनी भी भर्तियां हुईं, उनमें ओपन मेरिट के युवाओं को नजरअंदाज किया गया. 2024 चुनाव से पहले किया गया वादा सरकार भूल चुकी है.
इल्तिजा ने नौकरियों में आउटसोर्सिंग और धांधली के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन युवाओं के माता-पिता जमीन गिरवी रखकर पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है. हालिया डिप्टी एसपी भर्ती का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि चयनित सूची में ओपन मेरिट से केवल 11 लोग थे. उन्होंने कहा कि पूरे देश में मेरिट नियम है और आरक्षण अपवाद, लेकिन जम्मू-कश्मीर में उलटी गंगा बह रही है.
इल्तिजा ने भर्ती परीक्षाओं के नियमों पर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने याद दिलाया कि उमर सरकार के दौर में ही अधिकतम उम्र सीमा 38 से घटाकर 32 साल की गई और प्रयासों की संख्या सीमित कर दी गई. आज हालत यह है कि युवा केवल 6 बार ही प्रतियोगी परीक्षा दे सकते हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि उनकी लड़ाई किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि ओपन मेरिट के हक और प्रतिभा की हत्या रोकने के लिए है.
ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लंबे विरोध के बाद दिसंबर 2024 में उमर सरकार ने कैबिनेट सब-कमेटी बनाई थी. स्वास्थ्य व शिक्षा मंत्री सकीना इटू की अध्यक्षता वाली इस समिति में मंत्री जावेद अहमद राणा और सतीश शर्मा शामिल थे. समिति अपनी सिफारिशें मंत्रिमंडल को सौंप चुकी है, लेकिन पूरा ब्योरा अब तक दबा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, सब-कमेटी ने ईडब्ल्यूएस कोटे को 10 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी और आरबीए को 10 से घटाकर 7 फीसदी करने का सुझाव दिया है, जिससे बचा 10 फीसदी हिस्सा ओपन मेरिट के खाते में जुड़ सके. हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक दस्तावेज सामने आना बाकी है.
सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के सत्र से ठीक पहले पीडीपी के इस कड़े रुख ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है. आरक्षण और रोजगार नीति के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने का पूरा मन बना चुका है, जिससे आने वाले सत्र के बेहद हंगामेदार रहने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं.