Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र से पहले सियासी पारा चढ़ा: आरक्षण कोटे पर उमर सरकार के खिलाफ PDP का हल्लाबोल

जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र से पहले सियासी पारा चढ़ा: आरक्षण कोटे पर उमर सरकार के खिलाफ PDP का हल्लाबोल

जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र से पहले आरक्षण नीति पर सियासी घमासान तेज. पीडीपी ने उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कोटे में बदलाव की मांग को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन.

Written BySyed Khalid HussainEdited ByRavindra Singh
Published: Sep 19, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 09:10 PM IST
जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र से पहले सियासी पारा चढ़ा: आरक्षण कोटे पर उमर सरकार के खिलाफ PDP का हल्लाबोल
Image Credit: Zee News (आरक्षण नीति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग पर अड़ीं इल्तिजा मुफ्ती, PDP का बड़ा प्रदर्शन)

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रोटोकॉल छोड़ आम लोगों के बीच पहुंचे CM, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने ली सेल्फी
2
3
4
5