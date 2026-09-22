/जम्मू-कश्मीर विधानसभा के ऑटम सेशल में दूसरे दिन भी हंगामा, शेख अब्दुल्ला के नाम पर छुट्टी को लेकर भिड़ी भाजपा

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर विधानसभा के ऑटम सेशन के दूसरे दिन मंगलवार ( 22 सितंबर 2026) को नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA अब्दुल मजीद लारमी ने पार्टी के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती पर छुट्टी की मांग की, जिसके बाद तीखी बहस और नारेबाजी हुई.
सदन में यह मुद्दा उठाते हुए लारमी ने कहा कि 23 सितंबर 2026 को महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी मनाई जाती है. उन्होंने सरकार से शेख अब्दुल्ला की जयंती पर भी छुट्टी घोषित करने की अपील की.
लारमी ने आगे कहा कि अगर सरकार शेख अब्दुल्ला के लिए छुट्टी देने को तैयार नहीं है, तो महाराजा हरि सिंह की जयंती पर दी जाने वाली छुट्टी भी खत्म कर दी जानी चाहिए. उनकी इस बात पर BJP विधायकों ने तुरंत कड़ा विरोध जताया. BJP सदस्य अपनी सीटों से उठ खड़े हुए, मांग का विरोध किया और महाराजा हरि सिंह के समर्थन में नारे लगाए. उन्होंने छुट्टी खत्म करने के प्रस्ताव को गलत बताया और सवाल किया कि मौजूदा छुट्टी क्यों रद्द की जानी चाहिए.
बहस जल्द ही हंगामे में बदल गई, जिससे सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी. यह टकराव शेख अब्दुल्ला और महाराजा हरि सिंह की विरासत को लेकर सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी BJP के बीच जारी राजनीतिक मतभेदों को दिखाता है. स्पीकर अब्दुल रहीम रादर के यह कहने पर कि किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए सरकार को नोटिस देने की जरूरत होती है, BJP ने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विधानसभा से वॉकआउट किया.
सेशन के अस्थायी कैलेंडर के अनुसार, महाराजा हरि सिंह की जयंती के कारण 23 सितंबर को विधानसभा की बैठक नहीं होगी. 21 सितंबर से शुरू हुए 10 दिन के ऑटम सेशन में कुल सात बैठकें होंगी. सदन में पहले दिन भी हंगामा और विरोध-प्रदर्शन हुआ था, जब BJP विधायकों ने बेरोजगारी, बिजली, दिहाड़ी मजदूरों और कामकाज जैसे मुद्दे उठाए थे, जबकि सत्ताधारी गठबंधन के सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई थी.