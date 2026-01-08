26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, घाटी में VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार

Jammu-Kashmir Terrorism: एक्टिव आतंकवादियों और उनके समर्थकों के बीच कम्युनिकेशन नेटवर्क को तोड़ने के लिए अधिकारियों ने जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में VPN पर बैन लगा दिया है, और इस बैन को मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण उठाया गया कदम बताया है. जम्मू और कश्मीर में अधिकारियों ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों में अनधिकृत वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सेवाओं पर बैन लगा दिया है, जिसका मुख्य मकसद आतंकवादियों और उनके समर्थकों द्वारा एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए इसके संभावित दुरुपयोग को रोकना है.

VPN पर लगा बैन

ये बैन विभिन्न जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए थे और पूरे क्षेत्र में लागू किए गए, जिसमें कश्मीर घाटी के सभी 10 जिले श्रीनगर, बडगाम, शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, कुपवाड़ा, गांदरबल, बांदीपोरा, पुलवामा और बारामूला और जम्मू क्षेत्र के कई जिले भी शामिल हैं. ये आदेश आमतौर पर दो महीने के लिए होते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, साइबर सुरक्षा खतरों और VPN का इस्तेमाल राष्ट्र-विरोधी या आतंकवादी गतिविधियों के लिए किए जाने के जोखिम, जिसमें सीमा पार हैंडलर कम्युनिकेशन भी शामिल है, का हवाला देते हुए इन्हें बढ़ाया जा सकता है. प्रवर्तन में पुलिस निगरानी, ​​फोन की तलाशी, FIR, सुरक्षा कार्यवाही और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है, अब तक जिलों में लगभग 800-1000 लोगों से पूछताछ की गई है.

क्यों लगाया बैन?

यह कदम संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि और आतंकवादियों की धमकियों की रिपोर्ट के बीच सुरक्षा प्रयासों को बढ़ाने के अनुरूप है. जम्मू और कश्मीर के अधिकारियों ने कहा कि यह बैन राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए लगाया गया है. जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने कहा,' जैसा कि आप समझ सकते हैं, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति बहुत गतिशील है, और जम्मू और कश्मीर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से आकलन किया जाता है. हाल के दिनों में, ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें राष्ट्र-विरोधी और समाज-विरोधी तत्वों ने अवैध गतिविधियों के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल किया है. ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने के लिए, संबंधित जिला आयुक्तों और पुलिस अधिकारियों ने एक आकलन किया, जिसके बाद BNS के संबंधित प्रावधानों को लागू करने का फैसला लिया गया. इसका एकमात्र मकसद मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करना और इन तत्वों को न्याय के कटघरे में लाना है. इस कदम के पीछे कोई और इरादा नहीं है. यह अस्थायी है, जिसे कुछ महीनों के लिए लागू किया जा रहा है और स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी. अगर इसे अनावश्यक समझा गया, तो प्रतिबंधों को पहले भी हटाया जा सकता है.'

आतंकवादी उठा रहे थे फायदा

सुरक्षाबलों के सूत्रों ने कहा कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों द्वारा VPN के इस्तेमाल के बारे में खुफिया रिपोर्ट में इनपुट मिलने के बाद हमने यह कदम उठाया. उन्होंने आगे कहा,' VPN एन्क्रिप्टेड, गुमनाम संचार की अनुमति देते हैं, जिसका खुफिया इनपुट के अनुसार आतंकवादी, उनके ओवर-ग्राउंड वर्कर (OGW) और हमदर्द निगरानी से बचने, गतिविधियों का समन्वय करने और सीमाओं के पार हैंडलर से संवाद करने के लिए फायदा उठा रहे हैं. इस प्रतिबंध का मकसद संभावित गैरकानूनी गतिविधियों, भड़काऊ या गुमराह करने वाली सामग्री के प्रसार और आतंकी नेटवर्क के पुनरुद्धार को रोकना है, खासकर चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों और बढ़ी हुई सतर्कता के बीच.'शुरुआत में ये आदेश 2 महीने के लिए हैं, लेकिन इन्हें बढ़ाया जा सकता है, यह उन जिलों में आम उपभोक्ताओं को VPN ऐप और सेवाओं का उपयोग करने से रोकता है। पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है, सैकड़ों उपयोगकर्ताओं की पहचान की है और अब तक कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई है, हालांकि, कुछ राजनीतिक आवाजों ने इसे असंगत बताया है, यह तर्क देते हुए कि यह गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुंच का उल्लंघन करता है, जबकि बड़े पैमाने पर आम उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करता है.

इल्तिजा मुफ्ती का बयान

पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा,' जम्मू और कश्मीर निराशा की भावना से घिरा हुआ है. VPN पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और बोलने की स्वतंत्रता लगभग न के बराबर है. मौजूदा सरकार, जिसे इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए चुना गया था चुप है, लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रही है. इस निष्क्रियता ने निवासियों के बीच निराशा को और गहरा कर दिया है.' वहीं सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना ​​है कि प्रतिबंध के पीछे सुरक्षा एजेंसियों के पास कुछ महत्वपूर्ण कारण होने चाहिए. NC प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा,'जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति है की सुरक्षा एजेंसियों को कुछ फैसले लेने पड़ते है. इस हम फ्रीड ऑफ स्पीच पर कधगन नहीं कह सकते.' जम्मू और कश्मीर पुलिस दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर बैन को पूरी तरह से सफल बना रही है. अधिकारियों ने जनता को VPN का इस्तेमाल न करने और देश विरोधी गतिविधियों पर नजर रखने में अधिकारियों की मदद करने की सलाह दी है.