'यह सरकार निकम्मी है...,' जम्मू-कश्मीर विधानसभा में BJP का जोरदार प्रदर्शन, विधायकों ने सीटों पर खड़े होकर लगाए नारे

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर विधानसभा का ऑटम सेशन (पतझड़ सत्र) शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायकों ने अपनी मुख्य मांगों को मनवाने के लिए सदन के अंदर प्रदर्शन किया. विधायक अपनी सीटों पर खड़े हो गए और प्लेकार्ड लेकर नारेबाजी करने लगे.
श्रद्धांजलि सभा के तुरंत बाद, BJP विधायकों ने प्लेकार्ड दिखाए और नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) कर्मचारियों को न्याय दिलाने, बिजली की दरों में हालिया बढ़ोतरी को वापस लेने और दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने की मांग करते हुए नारे लगाए. उन्होंने सरकार से NHM कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित चिंताओं को दूर करने और दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति में सुधार करने का आग्रह किया.
सत्र की शुरुआती कार्यवाही के दौरान पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों में बिजली की मौजूदा दरें सबसे प्रमुख थीं. ये गतिविधियां BJP की उस बड़ी योजना का हिस्सा हैं, जिसके तहत वे पूरे सत्र के दौरान रोजगार से जुड़े मामलों, आउटसोर्सिंग प्रथाओं, बिजली की दरों और जनता से जुड़े अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे.
विरोध कर रहे विधायक सरकार की आलोचना करते हुए विधानसभा के 'वेल' (सदन के बीच के हिस्से) में आ गए, जिससे भारी हंगामा हुआ. BJP ने पहले ही संकेत दिया था कि सत्र के दौरान NHM, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, दिहाड़ी मजदूरों, बिजली की दरों, नौकरियों और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे.
BJP विधायकों ने यह सरकार निकम्मी है और गिरती हुई सरकार को एक धक्का और दो जैसे नारे लगाए, साथ ही बिजली-पानी दे न सकी, वह सरकार निकम्मी है के नारे भी लगाए. विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया और निर्देश दिया कि इस विरोध प्रदर्शन को आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा न माना जाए और इसकी रिपोर्टिंग न की जाए.
सोमवार को श्रीनगर में शुरू हुए इस ऑटम सेशन में सात प्रभावी बैठकें होनी हैं और यह 30 सितंबर तक चलेगा. उम्मीद है कि विपक्षी दल बेरोजगारी, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने, बिजली, शासन और चुनावी वादों को पूरा करने जैसे मुद्दों पर सरकार पर दबाव बनाएंगे. BJP के विरोध प्रदर्शन ने इस सत्र के लिए माहौल तैयार कर दिया है, जिसके काफी हंगामेदार होने की उम्मीद है. विपक्ष जनता की शिकायतों और सरकार के कामकाज को लेकर उसे जवाबदेह ठहराने की कोशिश करेगा.