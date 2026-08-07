/पुलिस चेकपोस्ट तोड़कर भागा संदिग्ध... पुलिस ने चलाई गोली, घाटी में ब्लैक स्कॉर्पियो ने फैलाई दहशत!

Jammu Kashmri news: जम्मू-कश्मीर के रामबन में उस वक्त हड़कंप का माहौल दिखाई दिया. जब एक संदिग्ध स्कॉर्पियो चेक प्वाइंट को तोड़कर फरार हो गई. जिसमें मौजूद 3 लोग गाड़ी छोड़कर फरार हो गए. काले रंग की स्कॉर्पियो, जिसकी खिड़कियों पर टिंटेड शीशे लगे थे, जम्मू के रामबन जिले में चंद्रकोट चेकपॉइंट से तेजी से गुजरी. उसे रोकने की कोशिश में पुलिस को गोली चलानी पड़ी. संदिग्ध ब्लैक कार का काफी दूर तक पीछा किया गया. कुछ देर बाद, कार बरामद हो गई, लेकिन उसमें सवाल संदिग्ध फरार हो गया.
पुलिस कार के मालिक का पता लगा रही है. जानकारी के मुताबिक ये कार श्रीनगर से जम्मू जा रही थी और रामबन ज़िले के चंद्रकोट में पुलिस नाके से बचकर निकल गई. संदिग्ध कार सवार को ढूंढने के लिए NH-44 पर हाई अलर्ट जारी किया गया है. SSP (हाईवे) ने कहा कि हम इस मामले पर काम कर रहे हैं. अभी आधिकारिक तौर पर बस इतना ही बताया जा सकता है कि एक गाड़ी सुरक्षा चेकपॉइंट से बिना रुके गुज़र गई और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं.
Ramban, Jammu and Kashmir: A major security alert was issued after a suspicious Scorpio breached a police checkpoint at Chanderkote and fled towards the Nashri area. Police fired three rounds in an attempt to stop the vehicle before launching a joint search operation with the… pic.twitter.com/7E3KknZ9N7
— IANS (@ians_india) August 7, 2026
जब ड्राइवर ने रुकने के इशारों को नज़रअंदाज़ किया और नशरी की तरफ़ भागने लगा, तो पुलिस ने तीन राउंड गोलियां चलाईं. पुलिस, CRPF और सेना ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. इस बारे में और जानकारी मिल रही है. आगे की जांच चल रही है और जानकारी का इंतज़ार है.
जांच एजेंसियां सभी संभावित पहलुओं पर काम कर रही हैं जिनमें आपराधिक गतिविधि, सुरक्षा संबंधी खतरा या जांच से बचने की कोशिश जैसे एंगल भी शामिल हैं.
गौरतलब है कि 5 अगस्त को धारा 370 हटने की सातवीं बरसी के मौके पर पूरे जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त इंतजाम किए गए थे. पहलगाम के आतंकी हमले के बाद एंटी टेरर ऑपरेशंस और सुरक्षा संबंधी घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं. खासकरक जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर वाहनों की जांच, आई कार्ड चेकिंग और क्षेत्र में गश्त लगातार बढ़ाई गई है ताकि आतंकियों, हथियारों और अन्य अवैध गतिविधियों पर तक्काल रोक लगाई जा सके. इसी कड़ी में संदिग्ध वाहन को देखते ही रोकने की चेतावनी जारी की गई लेकिन कार सवाल भाग निकला.