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DNA: सरकार की नाक के नीचे से स्कूलों तक कैसे पहुंची अलगाववादियों का महिमामंडन करने वाली किताबें?

Jammu-Kashmir Education: जम्मू-कश्मीर में सरकारी लाइब्रेरी में ऐसी किताबें सामने आईल हैं, जिसमें अलगाववादी नेताओं का महिमामंडन किया गया है. मामले के संज्ञान में आते ही इसमें 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है. किताब में जिस मकबूल बट को राष्ट्रपिता और संघर्षों से लड़ने वाला बताया गया है असल में वह अलगाववादी था.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 04, 2026, 10:59 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:59 PM IST
DNA: सरकार की नाक के नीचे से स्कूलों तक कैसे पहुंची अलगाववादियों का महिमामंडन करने वाली किताबें?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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