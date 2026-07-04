/DNA: सरकार की नाक के नीचे से स्कूलों तक कैसे पहुंची अलगाववादियों का महिमामंडन करने वाली किताबें?

किताब में जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा दर्शाया गया है. ये वही भाषा है जो सालों से पाकिस्तान बोलता आया है. आज इस किताब के जरिए कश्मीर के बच्चों तक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पहुंचाया जा रहा है. आजकल तो कथित बुद्धीजीवी वर्ग और मीडिया भी अपने नैरेटिव में IAK यानी भारत द्वारा प्रशासित कश्मीर लिखने लगा है, लेकिन इस किताब में पाकिस्तानी बोली लिखी हुई है यानी ये किताब कथित बुद्धीजीवियों के एजेंडा से भी ज्यादा जहरीली है. अगर इस किस्म की भाषा और एजेंडा को देशद्रोह कहा जाए तो गलत नहीं होगा. जैसे जैसे आप इस किताब के पन्ने पलटते जाएंगे तो आपको ना सिर्फ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बल्कि हिंदू विरोधी नैरेटिव की बू भी आने लगेगी. किताब में एक अध्याय कश्मीर की प्रसिद्ध संत और शिव भक्त लल्लेश्वरी पर भी लिखा गया है. किताब में लल्लेश्वरी के चैप्टर की शुरुआती पंक्ति में ही लिख दिया गया है, कि लल्लेश्वरी को ब्राहमण पसंद नहीं थे. इसी वजह से उन्होंने इस्लाम अपना लिया था. ये कोरा झूठ है. इतिहास में कही नहीं लिखा कि लल्लेश्वरी ने इस्लाम अपना लिया था. मुस्लिम समुदाय के लोग इस संत को प्यार से लल अरीफा कहते थे. आज भी कश्मीर में हिंदू और मुस्लिम लल्लेश्वरी के वाख यानी भजन गाते और सुनते हैं. लल्लेश्वरी को मानने वाले हर साल पुलवामा में उनकी समाधि पर एकत्रित होते हैं. इन लोगों के बीच लल्लेश्वरी के हिंदू या मुस्लिम होने को लेकर कोई मतभेद नहीं है लेकिन इस किताब में फर्क पैदा करने की कोशिश की गई है.