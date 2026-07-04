/DNA: सरकार की नाक के नीचे से स्कूलों तक कैसे पहुंची अलगाववादियों का महिमामंडन करने वाली किताबें?

Jammu-Kashmir: जम्मू कश्मीर के स्कूलों और लाइब्रेरी में एक ऐसी किताब मौजूद है, जो देश विरोधी है. जो अलगाववाद और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के विचार को आगे बढ़ाती है. कश्मीर के स्कूलों में 'भारत विरोधी किताब' कैसे आई? जिस कश्मीर में हर साल शिक्षा पर 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किये जाते हैं, वहां भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाली किताब कैसे छपी और कैसे स्कूलों और लाइब्रेरी तक पहुंची? जम्मू-कश्मीर के स्कूलों और सरकारी लाइब्रेरी में एक किताब पहुंचाई गई है. इस किताब का नाम है 'ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू-कश्मीर'. किताब का शीर्षक बताता है कि ये किताब जम्मू-कश्मीर की प्रमुख हस्तियों पर है, लेकिन इस किताब में किन हस्तियों का जिक्र है. ये अब हम आपको एक एक करके बताते हैं.
इस किताब के एक अध्याय का नाम है शहीद मकबूल बट. इसी चैप्टर में आगे मकबूल बट के साथ फादर ऑफ द नेशन लिखा गया है. फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता. भारत में ये उपाधि महात्मा गांधी को दी जाती है. बापू की उपाधि को एक आतंकवादी से जोड़ देना. ये शब्द बताने के लिए काफी है कि ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि भारत विरोधी सोच की तस्वीर है. मकबूल बट के बारे में ये भी लिखा गया है कि कश्मीर के हजारों बच्चों की तरह मकबूल बट का बचपन भी संघर्ष में बीता था, जिस मकबूल बट को इस किताब में शहीद, राष्ट्रपिता और संघर्षों से लड़ने वाला बताया गया है. उसकी पूरी टेरर शीट हम आपको दिखाते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि मकबूल बट कोई शहीद नहीं बल्कि खूंखार हत्यारा था.
मकबूल बट ने कश्मीर के पहले आतंकवादी संगठन JKLF को खड़ा किया था. वर्ष 1966 में मकबूल ने एक CID अफसर का कत्ल किया था. 1971 में एयर इंडिया के विमान की हाइजैकिंग में भी मकबूल बट शामिल था. 1984 में मकबूल को जेल से रिहा कराने के लिए ब्रिटेन में एक भारतीय राजनयिक को किडनैप किया गया था. बाद में रविंद्र म्हात्रे नाम के इस राजनयिक का मर्डर कर दिया गया था, जिस मकबूल बट के दामन पर बेगुनाहों के खून के छींटे थे. उस मकबूल बट को इस किताब में शहीद का दर्जा दिया गया है. राष्ट्रपिता से तुलना कर दी गई है. सिर्फ मकबूल बट ही नहीं इस किताब में कश्मीर के उन अलगाववादियों की जीवनी भी लिखी गई है, जो सालों तक पाकिस्तान से पैसा लेते रहे थे. इस किताब में सैयद अली शाह गिलानी और शब्बीर शाह जैसे अलगाववादियों पर बाकायदा अध्याय लिखे गए हैं. ये किसी से छिपा नहीं है कि गिलानी जैसे किरदारों ने कश्मीर में भारत विरोधी भावना फैलाने की भरसक कोशिश की थी. अब हम आपको इस किताब का सबसे विवादित हिस्सा दिखाने जा रहे हैं.
किताब में जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा दर्शाया गया है. ये वही भाषा है जो सालों से पाकिस्तान बोलता आया है. आज इस किताब के जरिए कश्मीर के बच्चों तक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पहुंचाया जा रहा है. आजकल तो कथित बुद्धीजीवी वर्ग और मीडिया भी अपने नैरेटिव में IAK यानी भारत द्वारा प्रशासित कश्मीर लिखने लगा है, लेकिन इस किताब में पाकिस्तानी बोली लिखी हुई है यानी ये किताब कथित बुद्धीजीवियों के एजेंडा से भी ज्यादा जहरीली है. अगर इस किस्म की भाषा और एजेंडा को देशद्रोह कहा जाए तो गलत नहीं होगा. जैसे जैसे आप इस किताब के पन्ने पलटते जाएंगे तो आपको ना सिर्फ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बल्कि हिंदू विरोधी नैरेटिव की बू भी आने लगेगी. किताब में एक अध्याय कश्मीर की प्रसिद्ध संत और शिव भक्त लल्लेश्वरी पर भी लिखा गया है. किताब में लल्लेश्वरी के चैप्टर की शुरुआती पंक्ति में ही लिख दिया गया है, कि लल्लेश्वरी को ब्राहमण पसंद नहीं थे. इसी वजह से उन्होंने इस्लाम अपना लिया था. ये कोरा झूठ है. इतिहास में कही नहीं लिखा कि लल्लेश्वरी ने इस्लाम अपना लिया था. मुस्लिम समुदाय के लोग इस संत को प्यार से लल अरीफा कहते थे. आज भी कश्मीर में हिंदू और मुस्लिम लल्लेश्वरी के वाख यानी भजन गाते और सुनते हैं. लल्लेश्वरी को मानने वाले हर साल पुलवामा में उनकी समाधि पर एकत्रित होते हैं. इन लोगों के बीच लल्लेश्वरी के हिंदू या मुस्लिम होने को लेकर कोई मतभेद नहीं है लेकिन इस किताब में फर्क पैदा करने की कोशिश की गई है.
कश्मीर के स्कूली बच्चों तक पहुंचाई गई इस किताब में एक अध्याय राज्य के पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद के नाम पर भी है. जिन्हें लोग एस पी वैद के नाम से जानते हैं. उनसे जुड़े चैप्टर में उनकी पुलिस सर्विस की जानकारी है, लेकिन किताब का सच सामने आने के बाद वैद साहब कह रहे हैं. उनके लिए ऐसी किताब में नाम छपना गर्व का नहीं शर्म का विषय है. ये किताब किसी अलगाववादी या आतंकी संगठन ने नहीं छापी है. बल्कि जम्मू-कश्मीर सरकार की एक समिति से हरी झंडी मिलने के बाद स्कूलों और लाइब्रेरी तक पहुंचाई गई है. इसके पीछे राज्य सरकार की एक समिति का फैसला है और तो और इस किताब को खरीदने के लिए जो फंड इस्तेमाल किया गया है, वो पैसा केंद्र सरकार के समग्र शिक्षा अभियान के तहत आया था यानी पैसा भारत का था और उसे खर्च भारत विरोधी गतिविधियों में किया गया. यानी भारत का पैसा भारत के खिलाफ ही खर्च किया जा रहा है. यहां आपको जानना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर में सिर्फ शिक्षा पर केंद्र सरकार कितना खर्च कर रही है.
पिछले चार वर्षों में कश्मीर के शिक्षा संस्थानों के लिए 53775 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है. सिर्फ किताबों की छपाई के लिए 117 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था. इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में एक IIT, एक IIM और एम्स के स्तर के 2 मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं. आपको जानकार हैरानी होगी कि कश्मीर में सिर्फ शिक्षा पर जितना खर्च किया गया है ना वो पाकिस्तान के सबसे विकसित प्रांत यानी पंजाब के कुल बजट से भी ज्यादा है. इसके बावजूद कश्मीर में भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ा जा रहा है. इस भारत विरोधी सोच की वजह से जम्मू-कश्मीर में इस किताब का विरोध शुरु हुआ. विपक्षी बीजेपी से लेकर सामाजिक संगठन तक एंटी इंडिया किताब के खिलाफ मैदान में उतर आए. जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस भारत विरोधी किताब को स्कूलों और लाइब्रेरी से हटाने का फैसला लिया है. 8 कर्मचारियों को सस्पेंड करने का भी ऐलान किया गया है. किताब को तो हटा दिया जाएगा, लेकिन इस मुद्दे ने एक बात साबित कर दी. आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे किरदार मौजूद हैं, जो कभी खत लिखकर कभी किताबों की आड़ लेकर अपना पाकिस्तान प्रेम जाहिर करते रहते हैं. ऐसे ही किरदारों की वजह से भारत के प्रति पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को हवा दी जाती है.