Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में करीब 10 महीने पहले बादल फटने से कटे मचैल इलाके का सड़क संपर्क अब फिर से बहाल हो गया है. सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने महज 12 दिनों में 140 फीट लंबा ट्रिपल-डबल रिइनफोर्स्ड बेली ब्रिज तैयार कर चिशोटी में यातायात बहाल कर दिया है. यह पुल रणनीतिक और धार्मिक, दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
14 अगस्त 2025 को किश्तवाड़ जिले के चिशोटी क्षेत्र में आए भीषण बादल फटने से पुराना पुल बह गया था, जिससे गुलाबगढ़ और मचैल के बीच का एकमात्र सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया था. इसके बाद सीमा सड़क संगठन (BRO) के प्रोजेक्ट संपर्क ने युद्धस्तर पर काम शुरू किया और केवल 12 दिनों में 140 फीट लंबा ट्रिपल-डबल रिइनफोर्स्ड बेली ब्रिज तैयार कर दिया.
इस पुल का वर्चुअल उद्घाटन व्हाइट नाइट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पी.के. मिश्रा ने किया. इस दौरान जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पद्दर-नागसेनी के विधायक सुनील कुमार शर्मा भी मौजूद रहे. इस चुनौतीपूर्ण परियोजना को 35 बॉर्डर रोड्स टास्क फोर्स की 118 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सेना के इंजीनियरों के सहयोग से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और खराब मौसम के बीच पूरा किया. पुल के निर्माण में साइट तैयार करने, एबटमेंट बनाने, बेली ब्रिज लॉन्च करने और एप्रोच रोड विकसित करने जैसे सभी कार्य रिकॉर्ड समय में पूरे किए गए.
यह सड़क किश्तवाड़–गुलाबगढ़–कुंडल–माछैल मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भविष्य में प्रस्तावित उमासी ला दर्रे के जरिए लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र तक रणनीतिक संपर्क स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगी. रणनीतिक महत्व के अलावा यही सड़क मचैल माता मंदिर तक पहुंचने का प्रमुख मार्ग भी है. हर वर्ष तीन लाख से अधिक श्रद्धालु मचैल माता यात्रा में शामिल होते हैं. जुलाई में शुरू होने वाली वार्षिक यात्रा से पहले पुल का तैयार होना श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.
BRO का कहना है कि यह पुल केवल सड़क संपर्क बहाल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे दूरदराज मचैल क्षेत्र के लोगों की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी. यह परियोजना भारतीय सेना और BRO के समन्वय, इंजीनियरिंग क्षमता और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तेजी से काम करने की मिसाल बनकर सामने आई है.