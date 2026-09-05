भाग सकते हो, छिप नहीं सकते... सुरक्षाबलों ने आतंक पर की करारी चोट, 'ऑपरेशन अशदार' में लश्कर कमांडर ढेर

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त 'ऑपरेशन अशदार' में लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी आतंकी यासिर ढेर कर दिया गया. सुरक्षा एजेंसियों को अशदार गली के ऊंचे और घने जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी का सटीक इनपुट मिला था, इसके बाद जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया. खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और यासिर को मार गिराया.
भारतीय सेना (चिनार कॉर्प्स), पुलिस और सीआरपीएफ ने गुरुवार को यह संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो शुक्रवार तक चला. खुफिया जानकारी मिली थी कि संदिग्ध आतंकियों का एक दल पुलवामा के पाखेरपोरा से बडगाम के यूसमर्ग की तरफ बढ़ रहा है. पीर पंजाल की पहाड़ियों में मौजूद अशदार गली एक ऊंचाई वाला और बेहद घना जंगली दर्रा है. कई जिलों को जोड़ने वाले इस बीहड़ रास्ते का इस्तेमाल घुसपैठिए लंबे समय से आने-जाने और छिपने के लिए करते रहे हैं.
सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को संदिग्ध हलचल दिखी. रोकने पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई. इसमें एक आतंकी ढेर हो गया. सेना के मुताबिक, मौके से एके-सीरीज की राइफल और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुआ है. यासिर के पाकिस्तानी लश्कर आतंकी होने की पुष्टि से साफ है कि घाटी में आतंकवाद को सीमा पार से ही हवा दी जा रही है.
आज जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर मारे गए आतंकवादी की पहचान बताते हुए लिखा, 'आप भाग तो सकते हैं पर छिप नहीं सकते. ऑपरेशन अशदार के दौरान मारे गए आतंकवादी की पहचान यासिर के तौर पर हुई है, जो लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी नागरिक था.'
खुफिया सूत्रों के अनुसार, मारा गया आतंकी यासिर पहले लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात 'सुलेमान मूसा ग्रुप' से जुड़ा था. करीब एक साल पहले वह इस गुट से अलग हो गया और उसने अपना नया ठिकाना बना लिया. इसके बाद वह यूसमर्ग और उसके आसपास के इलाकों में लश्कर के प्रमुख कमांडर के तौर पर स्वतंत्र नेटवर्क चला रहा था. सुरक्षा एजेंसियां काफी समय से उसके हर मूवमेंट को ट्रैक कर रही थीं और आखिरकार उसे सटीक घेराबंदी में ढेर कर दिया गया.
दरअसल, जम्मू-कश्मीर में लश्कर अब छोटे-छोटे ग्रुप्स में काम कर रहा है. ये आतंकी राजौरी-पुंछ या सीमा पार से घुसपैठ करते हैं. इसके बाद पीर पंजाल के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को अपना ठिकाना बनाते हैं. यहीं से वे अपनी आवाजाही और रसद का इंतजाम करते हैं.
खुफिया इनपुट के मुताबिक, लश्कर के ये छोटे मॉड्यूल दाचीगाम और पुंछ-राजौरी-छात्रू की पहाड़ियों में अंदर तक ठिकाने बनाने की फिराक में हैं. स्थानीय स्तर पर ये ओवरग्राउंड वर्कर्स से मदद लेते हैं, जबकि इनका सीधा संपर्क पाकिस्तान में बैठे कमांडरों से बना रहता है.