J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी मतगणना

Jammu and Kashmir News: बुधवार (23 सितंबर) को चुनाव आयोग (Election Commission) ने जम्मू-कश्मीर की 4 खाली राज्यसभा सीटों पर चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया है. चुनाव आयोग ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बताया कि चारो राज्यसभा सीटों पर चुनाव और मतगणना अगले महीने एक ही दिन में पूरा करवा लिया जाएगा. चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान भी कर दिया है.

24 अक्टूबर को इन चारों सीटों पर वोटिंग भी होगी और उसी दिन इस चुनाव का परिणाम भी सबके सामने आ जाएगा. यह चारों सीटें फरवरी 2021 से ही खाली पड़ी हैं. चुनाव आयोग ने बताया कि इस चुनाव के लिए नोटिफिकशन 6 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे. नामांकन की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर और नामांकन जांच की तारीख 14 अक्टूबर और किसी भी उम्मीदवार के नामांकन वापसी की तारीख 16 अक्टूबर है.

2021 से खाली पड़ी 4 राज्यसभा सीटें

निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. आयोग ने स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू-कश्मीर (विधानसभा सहित) और लद्दाख (विधानसभा रहित) केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मौजूदा जम्मू-कश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे राज्यसभा के चार वर्तमान सदस्य अब जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित सीटों को भरने के लिए निर्वाचित माने जाएंगे.

चुनाव आयोग ने बताया क्यों नहीं हुए थे उपचुनाव

इस घोषणा के साथ ही राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधित्व को लेकर तस्वीर और स्पष्ट हो गई है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगामी उपचुनाव से केंद्र शासित प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर क्या असर पड़ता है. निर्वाचन आयोग ने कहा कि सभी चार सीट मौजूदा सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद से रिक्त पड़ी थीं, क्योंकि रिक्तियों के समय चुनाव कराने के लिए आवश्यक निर्वाचक मंडल उपलब्ध नहीं था. आयोग ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की राज्य विधानसभा के गठन के बाद, द्विवार्षिक चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचक मंडल की आवश्यकता है. मतगणना 24 अक्टूबर की शाम को मतदान समाप्त होने के एक घंटे बाद होगी.

