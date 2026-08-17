/जम्मू-कश्मीर के बर्फीले इलाकों में जनगणना शुरू, 17 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन भरनी होगी जानकारी

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों ने सोमवार ( 17 अगस्त 2026) को जम्मू-कश्मीर के कुछ बर्फबारी वाले इलाकों और पूरे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जनगणना 2027 के लिए खुद से जानकारी भरने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) का चरण शुरू किया. इस कदम का मकसद इन मुश्किल इलाकों में गिनती की प्रक्रिया को सर्दियों के मौसम में वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन होने से पहले ही पूरा करना है.
खराब मौसम और भारी बर्फबारी के कारण अक्सर ये इलाके कट जाते हैं, जिससे आम राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान घर-घर जाकर गिनती करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अधिकारियों ने खास तौर पर इन इलाकों के लिए प्रक्रिया को पहले ही शुरू कर दिया है.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन निदेशक, अमित शर्मा ने लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में खुद से जानकारी भरने की प्रक्रिया 17 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगी. केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों में से 16 जिलों को आंशिक रूप से बर्फबारी वाला इलाका घोषित किया गया है. पूरे लद्दाख क्षेत्र को बर्फबारी वाला इलाका माना गया है और इसे पूरी तरह से इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है. इस दौरान निवासी जनगणना के सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल पर अपने घर और परिवार के सदस्यों की जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं.
पोर्टल में जियो-फेंसिंग का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए जानकारी भरते समय आवेदक का तय इलाकों में मौजूद होना जरूरी है. उदाहरण के लिए, गुरेज का कोई व्यक्ति जो अभी श्रीनगर या जम्मू में है, वह उन शहरों से फॉर्म नहीं भर सकता. उसे गुरेज में ही होना होगा. ऑनलाइन चरण खत्म होने के बाद, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक एन्यूमेरेटर और सुपरवाइजर इन इलाकों में घर-घर जाकर जनसंख्या डेटा की पुष्टि करेंगे और उसे दर्ज करेंगे. देश के बाकी हिस्सों में, जिसमें जम्मू-कश्मीर के मैदानी इलाके भी शामिल हैं, जनगणना 2027 के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत बाद में गिनती होगी, जो फरवरी 2027 के लिए तय है.
जम्मू-कश्मीर में, इस विशेष अभियान में 1,115 गांव और तीन नगरपालिकाएं शामिल हैं. इस लिस्ट में डोडा सबसे ऊपर है, जहां, ऐसे 305 गांव और नगरपालिकाएं हैं. इसके बाद किश्तवाड़ (158), बारामूला (93), रामबन (88), उधमपुर (79), कुलगाम (66), अनंतनाग (55), कुपवाड़ा और रियासी (दोनों में 49), कठुआ (48), पुलवामा और शोपियां (दोनों में 32), बांदीपोरा (28), पुंछ (24), गांदरबल (7) और बडगाम (5) का नंबर आता है. इसमें शामिल तीन नगरपालिकाएं उरी, गुलमर्ग और किश्तवाड़ हैं. इन दूर-दराज़ और बर्फबारी वाले इलाकों को अभी प्राथमिकता देकर, जनगणना अधिकारियों का मकसद है कि सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले ही यहां का काम पूरा कर लिया जाए. इसके बाद, जम्मू-कश्मीर के मैदानी इलाकों और देश के बाकी हिस्सों में जनगणना का काम 2027 की शुरुआत में तय राष्ट्रीय समय-सीमा के अनुसार किया जाएगा.