/जम्मू-कश्मीर में CIK का बड़ा एक्शन, 5 जिलों में एक साथ छापेमारी; डिजिटल आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा

जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है. इसी कड़ी में काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने शनिवार सुबह घाटी के पांच जिलों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया. बारामूला, शोपियां, अनंतनाग, कुपवाड़ा और बांदीपोरा में कई ठिकानों पर हुई इस कार्रवाई का मकसद कथित तौर पर ऑनलाइन माध्यमों से आतंकवाद और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क की कड़ियां तलाशना था. अधिकारियों के मुताबिक, अभियान सुबह करीब 5 बजे शुरू हुआ और कई घंटे तक चला.
यह कार्रवाई CIK श्रीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 03/2023 की जांच के तहत की गई है. मामला सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के कथित दुरुपयोग से जुड़ा बताया जा रहा है. जांच एजेंसियों को शक है कि इन माध्यमों के जरिए आतंकवाद का महिमामंडन करने, युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के लिए भर्ती का माहौल तैयार करने की कोशिश की गई. इस मामले में IPC की धारा 505 और 153-A के साथ UAPA की धारा 13 और 18 के तहत केस दर्ज किया गया था. अब इसी मामले की आगे की जांच के सिलसिले में अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली गई.
CIK की टीमों ने तलाशी के दौरान जांच से जुड़े दस्तावेजों और डिजिटल सामग्री की तलाश की. अधिकारियों के अनुसार, कई जगहों से मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं. इन उपकरणों को अब फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने की तैयारी है. जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि डिजिटल डेटा से कथित नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों, संपर्कों और गतिविधियों के बारे में अहम सुराग मिल सकते हैं. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कार्रवाई के दौरान कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है या उनके खिलाफ आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाएंगे.
सुरक्षा एजेंसियों के सामने आतंकी गतिविधियों का तरीका भी लगातार बदल रहा है. अब खतरा सिर्फ हथियारबंद मॉड्यूल तक सीमित नहीं है. सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्रचार, संपर्क और युवाओं को प्रभावित करने के लिए किए जाने के आरोप सामने आते रहे हैं. यही वजह है कि CIK समेत सुरक्षा एजेंसियां अब डिजिटल गतिविधियों पर भी लगातार नजर रख रही हैं. जांच का फोकस उन नेटवर्क की पहचान पर है, जो कथित तौर पर ऑनलाइन प्रचार या संपर्क के जरिए आतंकी संगठनों के लिए जमीन तैयार करते हैं.
यह छापेमारी जम्मू-कश्मीर में बढ़ाए गए सुरक्षा इंतजामों के बीच हुई है. दक्षिण कश्मीर में हाल की आतंकी घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने सक्रिय आतंकियों के साथ-साथ उनके संभावित मददगारों और संपर्क सूत्रों पर भी निगरानी बढ़ाई है. जमीन पर चल रहे तलाशी अभियानों के साथ-साथ एजेंसियां डिजिटल नेटवर्क को भी निशाने पर ले रही हैं. सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि आतंकी ढांचे को कमजोर करने के लिए उसके हथियारबंद हिस्से के साथ-साथ प्रचार और मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई जरूरी है.
अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी अभियान का उद्देश्य सिर्फ संदिग्ध ठिकानों से सामग्री बरामद करना नहीं, बल्कि पूरे नेटवर्क की कड़ियों तक पहुंचना है. जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच के बाद संपर्कों और गतिविधियों को लेकर और जानकारी सामने आ सकती है. सुरक्षा एजेंसियों का फोकस कथित ओवरग्राउंड वर्करों, डिजिटल मददगारों और अन्य सहयोगियों की पहचान करने पर भी है. फिलहाल जांच जारी है और अधिकारियों ने कहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और कार्रवाई संभव है.