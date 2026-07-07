जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के बनिहाल स्थित 'गवर्नमेंट मिडिल स्कूल करावाह' से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण सातवीं कक्षा का एक छात्र स्कूल के कमरे में घंटों बंद रह गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना 4 जुलाई 2026 की है. सातवीं कक्षा का छात्र मेहरान अहमद चोपन स्कूल के दौरान ही एक कमरे में सो गया था. आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने बिना यह सुनिश्चित किए कि स्कूल परिसर पूरी तरह खाली है, बाहर से ताला लगा दिया.
छात्र जब नींद से जागा, तो उसने खुद को स्कूल के कमरे में बंद पाया. वह बाहर निकलने में असमर्थ था. रात के समय जब स्कूल के पास से गुजर रहे स्थानीय निवासियों ने उसकी मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें सुनीं, तो उन्होंने तुरंत स्कूल पहुंच कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला. छात्र ने जो आपबीती सुनाई उसका स्थानीय निवासियों ने अपने फोन पर वीडियो बनाया.
रेस्क्यू किए जाने के बाद छात्र मेहरान ने जो अपनी आपबीती सुनाई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह कितने डरावने माहौल में घंटों अकेला फंसा रहा. स्थानीय लोगों ने जब दरवाजा खोला और बच्चे से पूछताछ की, तो बच्चे (मेहरान) ने अपनी स्थिति के बारे में कहा.
बच्चे ने अपना नाम मेहरान बताया और कहा कि उसे नींद आ गई थी जिस कारण वह स्कूल के कमरे में ही रह गया और बंद हो गया. उसने बताया कि स्कूल की छुट्टी हो गई थी तब से वो बंद है. बताया जाता है कि स्कूल की छुट्टी चार बजे होती है और उसे करीब आठ बजे निकाला गया. यह वीडियो लापरवाही के मामले को दिखाता है जहां एक स्कूली बच्चे (मेहरान) को स्कूल में नींद आ गई और स्कूल का स्टाफ उसे अंदर ही बंद करके चला गया. बच्चे के साथ स्कूल के अंदर कुछ भी हो सकता था डर के मारे मौत भी हो सकती थी.
इस घटना ने स्कूल में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या स्कूल बंद करने से पहले उचित जांच क्यों नहीं की गई थी? अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने संबंधित शिक्षा अधिकारियों से इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है. लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस चूक के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी बच्चे के साथ ऐसी लापरवाही दोबारा न हो.
इस बीच मामले की गंभीरता को भांपते हुए रामबन के CEO (चीफ एजुकेशन ऑफिसर) ने शुरुआती तौर पर गंभीर लापरवाही और ड्यूटी में कोताही का हवाला देते हुए स्कूल के सारे स्टाफ को सस्पेंड करने का आदेश जारी किया. टाइमबाउंड जांच के भी आदेश दिए हैं. जांच के लिए एक तीन सदस्यों वाली जांच समिति बनाई गई है. इसकी अध्यक्षता बनिहाल के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल (गर्ल्स) के प्रिंसिपल कर रहे हैं और उनके साथ बनिहाल के ज़ोनल एजुकेशन ऑफिसर (ZEO) और बैंकूट हाई स्कूल के हेडमास्टर भी शामिल हैं. पैनल को तीन दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी. स्कूल के कामकाज को जारी रखने के लिए पांच नए टीचर, एक स्कूल हेड, एक फिजिकल एजुकेशन टीचर और दो नेशनल यूथ कॉर्प्स वॉलंटियर्स को अस्थायी रूप से तैनात किया गया है ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो.