/कश्मीर में भी चीड़-चिनार की जगह बस रहा कंक्रीट का जंगल, अंधाधुंध हो रही पेड़ों की कटाई, 90% होटल अवैध

इस साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत में ही बाबा बर्फानी के अंतर्ध्यान होने पर कश्मीर के पर्यावरण पर खूब बातें हुईं. कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुईं. अब ये और बड़ा संकट बनता दिख रहा है. कभी चीड़ और चिनार के घने पेड़ों, बर्फ से ढके पहाड़ों और नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर कश्मीर तेजी से कंक्रीट के जंगल में बदल रहा. ऐसे ही निर्माण जारी रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब कश्मीर में भी दिल्ली-एनसीआर जैसा ही मौसम हो जाएगा. अभी ही बीते कुछ सालों से श्रीनगर में एयरकंडिशनर की डिमांड बढ़ गई है. जम्मू तो काफी पहले से ही गर्मियों में उबलता रहा है. पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए, तो घाटी को आने वाले वर्षों में गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ सकता है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बिना ठोस योजना के तेजी से होटल, होमस्टे और दूसरी व्यावसायिक इमारतों का निर्माण हो रहा है. इससे न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित हो रही, बल्कि जंगलों, जल स्रोतों और पर्यावरण पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा है. सबसे ज्यादा असर पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर देखने को मिल रहा है. इसके अलावा गुरेज़ और दूधपथरी जैसे अपेक्षाकृत शांत और प्राकृतिक इलाकों में भी तेजी से निर्माण हो रहा है. पर्यावरणविदों का कहना है कि इन संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरण को दरकिनार रखते हुए हो रहा विकास भविष्य में बड़ी आपदा की वजह बन सकता है.
चिंता की बात यह है कि खुद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने भी माना है कि घाटी में बने अधिकांश होटल नियमों के मुताबिक नहीं हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले छह वर्षों में ही हर साल औसतन 833 होटल बने. इनमें से करीब 90 प्रतिशत होटल अवैध हैं. केवल 10 प्रतिशत के पास जरूरी मंजूरी है.
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी हाल ही में कहा कि 2021 से घाटी में 5000 से ज्यादा होटल बने हैं. इनमें लगभग 90 प्रतिशत अवैध हैं, जबकि केवल 10 प्रतिशत निर्माण ही कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है. यह आंकड़ा पर्यटन विकास के साथ-साथ प्रशासनिक निगरानी पर भी सवाल खड़े करता है.
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि पर्यटन तो तेजी से बढ़ा है, लेकिन उसके अनुरूप बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं हुआ. कचरा प्रबंधन, पानी की उपलब्धता, सीवेज सिस्टम, सड़कें और दूसरी नागरिक सुविधाएं लगातार दबाव में हैं. कई पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने की भी कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है. उनका मानना है कि अगर टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना है तो हर पर्यटन स्थल की पर्यावरणीय क्षमता के अनुसार ही पर्यटकों और निर्माण कार्य की सीमा तय करनी होगी.
जाने-माने पर्यावरणविद् एजाज रसूल का कहना है कि पिछले एक दशक में कश्मीर अपने करीब 10 प्रतिशत जंगल खो चुका है. उन्होंने कहा कि जितनी तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं, उतनी तेजी से नए पेड़ नहीं लगाए जा रहे. एक पेड़ को पूरी तरह विकसित होने में करीब 20 साल लगते हैं. इसलिए हर कटे हुए पेड़ की जगह कई नए पेड़ लगाने की जरूरत है.
उन्होंने यह भी कहा कि जंगलों के बीच हो रहे अवैध निर्माण से मिट्टी कमजोर हो रही है, कटाव बढ़ रहा है और नदियों का प्राकृतिक बहाव प्रभावित हो रहा है. इससे भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन का असर अब कश्मीर में साफ दिखाई दे रहा है. पहले जो बादल फटने की घटनाएं बहुत कम होती थीं, अब वे जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में पहले से ज्यादा देखने को मिल रही हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अवैध निर्माण पर सख्ती से रोक नहीं लगाई गई, जमीन के इस्तेमाल की वैज्ञानिक योजना नहीं बनाई गई और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो कश्मीर की प्राकृतिक खूबसूरती को भयंकर नुकसान हो सकता है. उनका मानना है कि विकास जरूरी है, लेकिन वह ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे. तभी आने वाली पीढ़ियां भी कश्मीर को उसी खूबसूरत रूप में देख पाएंगी, जिसके लिए उसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है.