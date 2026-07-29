जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों ने कोरियर सेवाओं पर निगरानी और कड़ी कर दी है. सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है ताकि कोरियर नेटवर्क का किसी भी तरह के गैरकानूनी या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए दुरुपयोग न हो सके.
सूत्रों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि कोरियर सेवाओं का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी, संदिग्ध सामान के आदान-प्रदान या फिर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है. इसी के मद्देनजर एलओसी (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) से सटे क्षेत्रों में संचालित सभी कोरियर कार्यालयों पर विशेष नजर रखी जा रही है.
इसी कड़ी में डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर पुंछ में विभिन्न कोरियर कार्यालयों का संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सभी कोरियर एजेंसियों को प्रत्येक पार्सल का पूरा रिकॉर्ड रखने, भेजने वाले और प्राप्तकर्ता की पहचान का सत्यापन करने तथा सुरक्षा संबंधी सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए.
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सुरक्षा एजेंसियों का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में कोरियर सेवाओं के दुरुपयोग को रोकना और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है.