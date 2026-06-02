जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, 2 जगहों पर तबाही; कितना हुआ नुकसान?

Jammu-Kashmir Cloud Burst: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 जगहों पर बादल फटने की घटना सामने आई है. यहां के गाहन सार्थल और माछीपाल जिले में क्लाउड बर्स्ट हुआ है.
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Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में बादल फटने की घटना सामने आई है. यहां के किश्तवार में गाहन सार्थल और माछीपाल में भारी बारिश के बीच बादल फटा है. हालांकि, घटना को लेकर फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. अलग-अलग जगहों पर हुई इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. यहां के पहाड़ों से गिरते मलबे और सैलान के शोर ने लोगों को सहमा दिया.
गनीमत ये है कि सार्थल और माछीपाल में आई इस तबाही में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. हालांकि, घटना के चलते सड़कों पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है. पहाड़ों से गिरे इन कीचड़ों ने किश्तवाड़-ठठरी मुख्य सड़क मार्ग को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है. वहीं सड़क बंद होने से स्थानीय समेत सैकड़ों यात्री बीच रास्ते में ही फंस गए हैं. यहां आवाजाही पूरी तरह से बंद है.
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बादल फटने की घटना को लेकर प्रशासन और रेस्क्यू मैनेजमेंट की टीमें मौके पर पहुंची और मलबा हटाने समेच किश्तवाड़-ठठरी मार्ग को वापस बहाल करने में जुट गईं. बता दें कि जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्र में एक साथ 2 जगहों पर बादल फटने की इस घटना ने पहाड़ी इकोसिस्टम के बदले मिजाज की तरफ बड़ा इशारा किया है. किश्तवाड़ जैसे ऊंचे इलाके में अचानक तापमान में बदलाव और मानसूनी हवाओं के वक्त से पहले ही स्थानीय बादलों के साथ टकराव के चलते ऐसे तेज क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलते हैं.
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क्षेत्र में बादल फटने की इस गंभीर मुसीबत का असर कनेक्टिविटी पर पड़ा है. किश्तवाड़-ठठरी सड़क मार्ग सिर्फ यहां रहने वाले लोगों की लाइफलाइन नहीं है, बल्कि यह स्ट्रैटजिक और इमरजेंसी दृष्टिकोण से भी बेहद अहम है. पहाड़ों से अचानक कई टन मलबे का सीधा सड़कों पर आना साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में लैंडस्लाइड खतरा और बढ़ सकता है. ऐसे में प्रशासन के लिए केवल रास्ता साफ करना ही चुनौती नहीं है, बल्कि भविष्य के हादसों को रोकने के लिए संवेदनशील ढलानों की निगरानी करना भी है.
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