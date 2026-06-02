Advertisement
trendingNow13235912
Hindi Newsदेशजम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, 2 जगहों पर तबाही; कितना हुआ नुकसान?

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, 2 जगहों पर तबाही; कितना हुआ नुकसान?

Jammu-Kashmir Cloud Burst: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 जगहों पर बादल फटने की घटना सामने आई है. यहां के गाहन सार्थल और माछीपाल जिले में क्लाउड बर्स्ट हुआ है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jun 02, 2026, 06:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, 2 जगहों पर तबाही; कितना हुआ नुकसान?

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में बादल फटने की घटना सामने आई है. यहां के किश्तवार में गाहन सार्थल और माछीपाल में भारी बारिश के बीच बादल फटा है. हालांकि, घटना को लेकर फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. अलग-अलग जगहों पर हुई इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. यहां के पहाड़ों से गिरते मलबे और सैलान के शोर ने लोगों को सहमा दिया. 

बंद हुई आवाजाही 

गनीमत ये है कि सार्थल और माछीपाल में आई इस तबाही में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. हालांकि, घटना के चलते सड़कों पर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया है. पहाड़ों से गिरे इन कीचड़ों ने किश्तवाड़-ठठरी मुख्य सड़क मार्ग को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है. वहीं सड़क बंद होने से स्थानीय समेत सैकड़ों यात्री बीच रास्ते में ही फंस गए हैं. यहां आवाजाही पूरी तरह से बंद है.   

ये भी पढ़ें- 14000 पुरुष भी उठा रहे थे लाडकी बहिन योजना का फायदा, अब चलेगा 'देवा भाऊ' का हंटर; लौटाना होगा सारा पैसा

Add Zee News as a Preferred Source

 

क्यों हो रही घटना 

बादल फटने की घटना को लेकर प्रशासन और रेस्क्यू मैनेजमेंट की टीमें मौके पर पहुंची और मलबा हटाने समेच किश्तवाड़-ठठरी मार्ग को वापस बहाल करने में जुट गईं. बता दें कि जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्र में एक साथ 2 जगहों पर बादल फटने की इस घटना ने पहाड़ी इकोसिस्टम के बदले मिजाज की तरफ बड़ा इशारा किया है. किश्तवाड़ जैसे ऊंचे इलाके में अचानक तापमान में बदलाव और मानसूनी हवाओं के वक्त से पहले ही स्थानीय बादलों के साथ टकराव के चलते ऐसे तेज क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलते हैं.  

ये भी पढ़ें- बांद्रा जैसी गलती नहीं दोहराई, आरे कॉलोनी में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर, मौके पर दिखी भारी पुलिसबल 

 

कनेक्टिविटी पर पड़ा असर 

क्षेत्र में बादल फटने की इस गंभीर मुसीबत का असर कनेक्टिविटी पर पड़ा है. किश्तवाड़-ठठरी सड़क मार्ग सिर्फ यहां रहने वाले लोगों की लाइफलाइन नहीं है, बल्कि यह स्ट्रैटजिक और इमरजेंसी दृष्टिकोण से भी बेहद  अहम है. पहाड़ों से अचानक कई टन मलबे का सीधा सड़कों पर आना साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में लैंडस्लाइड खतरा और बढ़ सकता है. ऐसे में प्रशासन के लिए केवल रास्ता साफ करना ही चुनौती नहीं है, बल्कि भविष्य के हादसों को रोकने के लिए संवेदनशील ढलानों की निगरानी करना भी है.   

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

Jammu-kashmir

Trending news

कांग्रेस में सुलहनामे का 'ट्रेडमार्क' बनी तस्वीर,फिर भी कहीं सरकार गंवाई कहीं निष्ठा
congress karnataka
कांग्रेस में सुलहनामे का 'ट्रेडमार्क' बनी तस्वीर,फिर भी कहीं सरकार गंवाई कहीं निष्ठा
पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा ईयू? भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, जानिए कैसे?
Pak-EU joint statement
पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा ईयू? भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, जानिए कैसे?
बंगाल में दीदी के साथ होगा 'खेला', हाथ से जाएगा चुनावी निशान, क्या टूट जाएगी TMC?
Bengal politics
बंगाल में दीदी के साथ होगा 'खेला', हाथ से जाएगा चुनावी निशान, क्या टूट जाएगी TMC?
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, 2 जगहों पर तबाही; कितना हुआ नुकसान?
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में फटा बादल, 2 जगहों पर तबाही; कितना हुआ नुकसान?
14000 पुरुष भी उठा रहे थे लाडकी बहिन योजना का फायदा, अब चलेगा 'देवा भाऊ' का हंटर
Ladki Bahin Yojana
14000 पुरुष भी उठा रहे थे लाडकी बहिन योजना का फायदा, अब चलेगा 'देवा भाऊ' का हंटर
114 राफेल से 100% बढ़ेगी एयरफोर्स की ताकत, लेकिन क्या दूर होगी फाइटर जेट्स की कमी
Rafale deal
114 राफेल से 100% बढ़ेगी एयरफोर्स की ताकत, लेकिन क्या दूर होगी फाइटर जेट्स की कमी
बांद्रा जैसी गलती नहीं दोहराई, आरे कॉलोनी में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर
dargah demolition
बांद्रा जैसी गलती नहीं दोहराई, आरे कॉलोनी में अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर
नया हमला, नया संकट! होर्मुज बंद होने से रोजाना 2 अरब डॉलर का हो रहा नुकसान
Middle East War
नया हमला, नया संकट! होर्मुज बंद होने से रोजाना 2 अरब डॉलर का हो रहा नुकसान
तेलंगाना में अवैध ड्रग्स फैक्ट्री सीज, पुलिस ने जब्त किया 20 करोड़ से अधिक का माल
Meow Meow Drugs
तेलंगाना में अवैध ड्रग्स फैक्ट्री सीज, पुलिस ने जब्त किया 20 करोड़ से अधिक का माल
शपथ से पहले भावुक हुए डीके शिवकुमार, बोले- मुश्किल वक्त में गांधी परिवार ने दिया साथ
DK Shivakumar
शपथ से पहले भावुक हुए डीके शिवकुमार, बोले- मुश्किल वक्त में गांधी परिवार ने दिया साथ