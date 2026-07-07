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जम्मू-कश्मीर में कुदरत का कहर, डोडा में फटा बादल, तबाह हो गए कई घर और गाड़ियां

Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर के डोडा के थात्री इलाके में बादल फट गया है. बादल फटने की वजह से मेन मार्केट और जामिया मस्जिद प्रभावित हुए हैं. इसकी चपेट में आने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 07, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:49 AM IST
जम्मू-कश्मीर में कुदरत का कहर, डोडा में फटा बादल, तबाह हो गए कई घर और गाड़ियां
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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