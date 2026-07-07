/जम्मू-कश्मीर में कुदरत का कहर, डोडा में फटा बादल, तबाह हो गए कई घर और गाड़ियां

Jammu Kashmir News: देशभर में मानसून का कहर देखा जा रहा है. इसी बीच जम्मू कश्मीर के डोडा के थात्री इलाके में बादल फट गया है. बादल फटने की वजह से मेन मार्केट और जामिया मस्जिद प्रभावित हुए हैं. गनीमत ये रही कि इस अनहोनी में किसी की जान नहीं गई है लेकिन ट्रैफिक के लिए सड़क खराब हो गई है. इसकी चपेट में आने से कई गाड़ियां और घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं.