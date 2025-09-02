J&K: मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? वैज्ञानिकों ने बताए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा

Jammu Kashmir Cloud burst tragedy: जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने मौसम की अप्रत्याशित मार के चलते सबसे विनाशकारी महीने के रूप में अगस्त का अनुभव किया. यहां विनाशकारी बादल फटने और भूस्खलन की एक श्रृंखला ने 130 से अधिक लोगों की जान ले ली. अब एक हालिया जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है, जो इस पूरे क्षेत्र में जलवायु संबंधी आपदाओं के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता को उजागर करती है.

वैज्ञानिकों की बात ध्यान से पढ़िए

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक स्थानीय लोग बाढ़, भारी वर्षा, भूस्खलन और बादल फटने के मिश्रण वाली बहु-घटकीय आपदाओं का सामना कर रहे हैं. डॉ. रियाज़ अहमद मीर (जलवायु वैज्ञानिक और शोधकर्ता) ने कहा, 'हम बहुत बारिश और बादल फटने की घटनाएं देख रहे हैं. सबसे पहले इसने रामबन को प्रभावित किया, फिर उत्तराखंड में हमने हिमाचल में नुकसान देखा, फिर जम्मू कश्मीर में हमने जम्मू में भारी वर्षा देखी और बहुत नुकसान हुआ. यह सब जलवायु परिवर्तन के कारण है. बादल फटने की आवृत्ति भी बढ़ गई है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो यह और भी ज़्यादा होगा. पूरे हिमालय में ग्लेशियरों में बर्फ है और हम उस पर निर्भर हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इनसे बनने वाला पानी हिमालय में जमा हो जाता है जहां उन्हें जगह मिलती है, इस तरह से ग्लेशियरों की झीलें बढ़ रही हैं'.

वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले से मौजूद झीलें का पानी बढ़ने पर वो फैल रही हैं. इन झीलों के सिरे जो इसे असंगठित करते हैं, टूट जाते हैं और अचानक बाढ़ आ जाती है, कभी-कभी बादल फटते हैं, भूस्खलन इसे ट्रिगर करते हैं और ये सभी चीजें जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही हैं. जम्मू कश्मीर में हमारी कई झीलें जलवायु परिवर्तन के कारण भी असुरक्षित हो गई हैं और जब पानी नीचे आता है तो यह मनुष्यों को प्रभावित करता है. अभी जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वह भारी बारिश हो. बादल फटना, भूस्खलन, बाढ़, ये सब अब एक मिश्रित रूप में घटित हो रहे हैं. हम कह सकते हैं कि हिमालय में अब कई घटकों वाली आपदाएँ विकसित हो रही हैं. खतरा बढ़ रहा है, जैसा कि आप ने दराली में और हमने पैडर में भी देखा.

रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण ग्लेशियरों के तेज़ी से पिघलने से केंद्र शासित प्रदेश में ग्लेशियल झीलों की संख्या और आकार दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. सरकार की निगरानी समिति ने जम्मू-कश्मीर और ऊपरी सिंधु क्षेत्र में 197 ग्लेशियल झीलों की पहचान उच्च जोखिम वाली के रूप में की है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का खतरा काफ़ी बढ़ गया है.

वहीं कश्मीर यूनीवर्सिटी के अर्थ साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी, प्रोफेसर गुलाम जिलानी ने कहा, 'यह सब जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, और आपने सही कहा कि बादल फटने की आवृत्ति बढ़ गई है. बादल फटना पहले भी होता था और एक और चीज़ है ग्लोफ़, लेकिन अब ये विनाशकारी क्यों हो गए? यह एक बड़ा सवाल है? मैं आपको बता दूं कि बादलों का फटना या ग्लोफ़ आपदा क्यों बन गया है. जब पहाड़ों में बारिश होती है, तो वह पहाड़ों के जलग्रहण क्षेत्र में एक साथ बह जाती है. प्रकृति ने पहाड़ों में रास्ते बनाए हैं, जहां से पानी बहता है. हजारों सालों से पहाड़ों से बहता यह पानी अपने साथ तलछट लेकर आया है और एक ऐसा क्षेत्र बनाया है जिसे भूवैज्ञानिक भाषा में हम फैन एरिया कहते हैं. हमने क्या किया, हमने इस समतल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और घर बना लिए, अगर ये हाईवे पर है तो हमने होटल बना लिए और अब जब अब पहाड़ों में हल्की बारिश होती है, तो यह इस समतल क्षेत्र तक पहुंच जाती है जहां निर्माण कार्य हुआ है, ऐसे में ये पूरे निर्माण क्षेत्र को बहा ले जाती है जो एक आपदा में बदल जाता है.

FAQ

सवाल- वास्तव में ग्लेशियर झील क्या है?

जवाब- ऊंचाई पर स्थित वो झीलें जो ग्लेशियरों से ढकी हुई होती थीं, वो ग्लेशियरों के पिघलने से पानी का बड़ा गड्ढा बना रही हैं. जो क्षेत्र ग्लेशियर के रूट को अवरुद्ध करता है वो मजबूत नहीं होता. जब ये टूटता है तो यह तो सारा पानी एक साथ नीचे आ जाता है. चिनाब क्षेत्र में कुछ झील अस्थिर है. ज़ांस्कर की तरफ कुछ झीलें असुरक्षित हैं, वहां भी खतरा है. इसका कारण यह है कि हमने नदियों और जलाशयों के किनारों पर अतिक्रमण कर लिया है. अगर हमें इस आपदा से खुद को बचाना है, तो हमें किसी भी शहरीकरण से पहले विशेषज्ञों से सलाह लेनी होगी.

सवाल- किश्तवाड़ को लेकर क्या चिंता है?

जवाब - किश्तवाड़ को सबसे संवेदनशील क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, यहां जम्मू और कश्मीर में सबसे अधिक ग्लेशियल झीलें हैं. किश्तवाड़ की चार ऐसी झीलों में पहली मुंडिकसर, दूसरी हंगू, तीसरी पाटला पानी और चौथी एक अनाम झील है. इस पूरे इलाके को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है. राजौरी, गंदेरबल और अनंतनाग जैसे अन्य जिलों में भी कई उच्च-जोखिम वाली ग्लेशियल झीलें हैं.

सवाल- जम्मू-कश्मीर की आपदा की तुलना कहां से हो रही है?

जवाब- जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चसोटी में बादलों का फटना और उत्तराखंड में उत्तरकाशी बादलों का फटना मुख्य रूप से तीव्र स्थानीय वर्षा के कारण ग्लेशियल झीलों के फटने से विस्फोट बाढ़ (GLOF) के कारण हुआ था. चल रही जांच से पता चलता है कि इन क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियल झीलें, जो तेजी से पिघल रहे है उनके कारण और खतरा बढ़ गया हैं, यह GLOF में योगदान कर सकती हैं.

सवाल- जम्मू-कश्मीर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं?

जवाब- जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में GLOF जोखिमों से निपटने के लिए एक तकनीकी रूप से उन्नत दृष्टिकोण अपनाया है. 2024-25 के लिए GLOF प्रबंधन योजना में कई शमन रणनीतियों की रूपरेखा दी गई है. क्षेत्र में योजना के सफल क्रियान्वयन और उसकी सुरक्षा के लिए स्थानीय अधिकारियों, आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों और स्थानीय लोगों के बीच सहयोग पर जो दिया जा रहा है. एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो यह आने वाले भविष्य में और भी घातक होगा और इसके विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, जो एक साथ हजारों लोगों की जान ले सकते हैं.