'मेहरबानी करके हालात न बिगड़ने दें...,' खामेनेई की मौत के बाद सुलगा कश्मीर, सड़कों पर जारी हिंसक प्रदर्शन, जनता के सामने पीएम ने किया शांति का आग्रह

Jammu-Kashmir On Khamenei Death: जम्मू-कश्मीर में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद स्थिति बेकाबू हो गई है. लोग सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसको लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने लोगों से हालात को बिगाड़ने की अपील की.
Jammu-Kashmir News: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद जम्मू-कश्मीर में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. खामेनेई की मौत के विरोध में यहां सैकड़ों लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने लगे. यह प्रदर्शन इतना बढ़ गया था कि सुरक्षाबलों को इसे काबू करने के लिए आंसू गैस छोड़ने पड़े और प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलानी पड़ी. अब इसको लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों से माहौल न बिगाड़ने की सिफारिश की है.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान- इजरायल और US के बीच चल रहे तनाव को लेकर कहा कि ईरान में किस तरह की सरकार हो वह ईरान के लोगों को तय करना है, जिस तरह अमेरिका की जनता तय करती है कि वहां का राष्ट्रपति कौन होगा, इडरायल के लोग तय करते हैं कि वहां का प्रधानमंत्री कौन होगा, भारत के लोग तय करते हैं यहां का प्रधानमंत्री कौन होगा वैसे ही ईरान के लोगों को अपनी सरकार के बारे में खुद फैसला करना होगा.
मुख्यमंत्री ने कहा,' बाहर से बमबारी करना कोई भी अंतरराष्ट्रीय कानून इजाजत नहीं देता है. पहले ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके परिवार को मारा गया. किस कानून ने अमेरिका या इजरायल को इसकी इजाजत दी? फिर जो रूस ने यूक्रेन पर किया वह भी सही है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हो रहा है वह भी सही है.' बता दें कि जम्मू-कश्मीर में खामेनेई की मौत के बाद सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन चालू हो गया है, जिसे रोकने के लिए सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं, इंटरनेट सेवाएं सीमित कर दी गई हैं और स्कूल बंद करने के साथ ही कई पीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है.
उमर अब्दुल्ला ने घाटी में लोगों से शांति बरतने का आग्रह करते हुए कहा,' मैं जम्मू-कश्मीर में अपने लोगों से यह गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हालात को बिगड़ने ना दें. कुछ लोग बीच में घुसकर माहौल को बिगड़ने की कोशिश कर रहे हैं. कुछ जगहों पर इस तरीके की घटनाओं की खबर आना शुरू हो गई है. मैं नहीं चाहता की ताकत का गलत इस्तेमाल किया जाए.'
