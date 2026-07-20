/J&K को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को उमर भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे, सिक्योरिटी छोड़ ऑटो से किया सफर

Delhi Jantar Mantar Protest: देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी आज अपने कुछ साथियों के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे थे. जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर उमर ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वे हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए 20 जुलाई को दिल्ली कूच करेंगे. आज वे जंतर-मंतर प्रदर्शन करने पहुंचे तो वहां पहले से ही बवाल चल रहा था. लिहाजा, उन्हें प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिली.
उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें वे दिल्ली में ऑटो में बैठकर जाते हुए दिख रहे हैं. दिल्ली में स्टेटहुड की मांग को लेकर उमर के पिता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं. दिल्ली में जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे उमर अब्दुल्ला को रास्ते में ही रोक दिया गया. उमर बैरिकेडिंग के पास ही सड़क पर बैठ गए. उन्होंने कहा कि हम अपना हक मांगने अपने मुल्क की राजधानी में आए. बदकिस्मती से यहां पर भी शांति से प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाती. जम्हूरियत का गला घोंटा जा रहा है.
My walk from Jantar Mantar was about to turn into another procession so we grabbed the first available means of transport . pic.twitter.com/R8mtp3hk5X
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 20, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग जम्मू-कश्मीर से 50-60, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग, इस उम्मीद के साथ कि जंतर-मंतर में बैठ कर हम प्रदर्शन करेंगे और अपने हुकूक मरकजी हुकूमत से मांगेंगे. मरकजी हुकूमत को याद दिलाएंगे कि उन्होंने सदन के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये वादा किया था कि इलेक्शन के फौरन बाद रियासत का दर्जा वापस लौटा दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट का आदेश था "as soon as possible, ऐट द अर्लिएस्ट", मतलब जितनी जल्दी हो सके, आप रियासत जम्मू-कश्मीर को वापस दे दें.
उमर ने कहा कि इनको अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना है, तो खुलेआम कहें कि हम जम्मू-कश्मीर को दोबारा रियासत नहीं देंगे. तो ठीक है, उसके बाद हमें जो रवैया अपनाना होगा हम अपनाएंगे, लेकिन बार-बार हमें कहा जाता है कि सही मौके पे, "at the appropriate time", लेकिन कोई हमें ये नहीं समझाता कि appropriate time है क्या?
We were stopped from getting to Jantar Mantar & stopped from protesting peacefully for what is rightfully ours but we were not silenced. This is only the beginning of our struggle for statehood, our rights, our dignity and everything that was taken away from us. pic.twitter.com/tSMwtPLmqI
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 20, 2026
इसलिए आज मजबूर हो कर आए हैं. हम इस मुल्क के एक बहुत दूर-दराज कोने में रहने वाले लोग हैं. बाकी मुल्क की नजरें हम पर कम पड़ती है. इसीलिए आज मरकजी हुकूमत को उनके वादे याद दिलाने के लिए हम दिल्ली आए, हमने प्रदर्शन में हिस्सा लिया. अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जाना चाह रहे थे क्योंकि हमने सोचा कि चलिए अगर जंतर-मंतर ना सही, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम अपनी बात सामने रखेंगे. लेकिन, यहां पर बाकियों के साथ हमें भी टियर गैस का निशाना बनाया गया.
उमर ने जंतर-मंतर पर पहले से चल रहे प्रदर्शन पर कहा कि ये नौजवान लड़के-लड़कियां जो यहां जमा हुए हैं, वे मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से सिर्फ इस हुकूमत से इंसाफ मांगने के लिए आए हैं. उमर ने कहा कि वे चाहते हैं कि इसमें किसी की जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन उन पर भी आज आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, ये अफसोस की बात है.
जम्मू-कश्मीर की मुख्य पार्टियां यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पूर्ण राज्य का दर्जा वापस चाहती हैं. मतलब जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश की बजाय पूर्ण राज्य का दर्जा दे जो अपना फैसला खुद कर सके, जिसकी अपनी विधानसभा और सरकार हो. राज्य को ज्यादा स्वायत्तता मिले. केंद्र सरकार ने 2019 में कहा था कि चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा. राज्य में 2024 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें एनसी ने सरकार बनाई थी. अब तक राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है. इसी मांग को लेकर उमर और अन्य नेता दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं.