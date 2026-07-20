/J&K को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को उमर भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे, सिक्योरिटी छोड़ ऑटो से किया सफर

उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है, जिसमें वे दिल्ली में ऑटो में बैठकर जाते हुए दिख रहे हैं. दिल्ली में स्टेटहुड की मांग को लेकर उमर के पिता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं. दिल्ली में जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे उमर अब्दुल्ला को रास्ते में ही रोक दिया गया. उमर बैरिकेडिंग के पास ही सड़क पर बैठ गए. उन्होंने कहा कि हम अपना हक मांगने अपने मुल्क की राजधानी में आए. बदकिस्मती से यहां पर भी शांति से प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाती. जम्हूरियत का गला घोंटा जा रहा है.