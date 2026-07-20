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J&K को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को उमर भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे, सिक्योरिटी छोड़ ऑटो से किया सफर

Delhi Jantar Mantar Protest: दिल्ली में आज हल्की बारिश होने के बाद भी माहौल गर्म है. जंतर-मंतर इसका केंद्र है. मॉनसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी जंतर-मंतर कूच का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें वहां प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 20, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:49 PM IST
J&K को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को उमर भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे, सिक्योरिटी छोड़ ऑटो से किया सफर
Image Credit: दिल्ली में धरना देते जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला.

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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