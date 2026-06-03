BJP को 'गच्चा' दे नेशनल पार्क में उमर ने की बैठक! पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने को दिल्ली करेंगे कूच

जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे. आज एक वन्यजीव पार्क में पार्टी की बैठक के बाद ये ऐलान किया गया है. इस बैठक को लेकर बीते कुछ दिनों से राज्य में काफी सरगर्मी थी. विपक्ष तो एनसी में टूट होने और सरकार तक गिरने का दावा कर रहा था.

आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में एक मैराथन बैठक की गई. इस बैठक के दौरान सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर के पूरे संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को वापस दिलाने के लिए अपने राजनीतिक अभियान को और तेज़ करने का संकल्प लिया. पार्टी नेताओं ने कहा कि इस कदम का मकसद देश का ध्यान उस मुद्दे की ओर खींचना है, जिसे राज्य का दर्जा बहाल करना और कामकाज के नियम तय करना शामिल है.

बैठक के बाद NC के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि राज्य का दर्जा न देना और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को वापस लेना, जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का पूरी तरह से इस्तेमाल करने से रोक रहा है. हम अपनी मांग सीधे सत्ता के केंद्र तक और भारत की जनता तक ले जाएंगे और एक स्पष्ट, संवैधानिक रूपरेखा की ज़रूरत पर ज़ोर देंगे. यह विरोध प्रदर्शन मॉनसून सत्र के पहले दिन ही इसलिए रखा गया है, ताकि राजधानी में मौजूद सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों और मीडिया का ध्यान इस पर जाए.

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बताया जा रहा है कि विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विरोध करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे. वे उन सांसदों से मिलने की भी कोशिश करेंगे जो इस मुद्दे पर बहस या कानूनी कार्रवाई का समर्थन करते हैं. NC का यह अभियान मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर है. पार्टी का तर्क है कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और उसे केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने से स्थानीय शासन कमज़ोर हुआ है और विधानसभा की शक्तियां सीमित हो गई हैं. बैठक में शामिल NC के वरिष्ठ नेताओं ने एक बार फिर मांग दोहराई कि एक तय समय-सीमा के भीतर ऐसी रूपरेखा तैयार की जाए, जिससे जम्मू-कश्मीर में फिर से राज्य-स्तरीय सरकार बन सके और उसे पूर्ण राज्य के सभी अधिकार मिल सकें.

We are off for an off-site to spend the day taking stock of the last 19 months - the good, the not so good & everything in between. pic.twitter.com/byIQXWgsdk — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) June 3, 2026

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का दोहरा मकसद होता है. एक तो इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बनाए रखना और दूसरा सत्ताधारी पार्टी के सांसदों पर दबाव डालना कि वे संसद के भीतर इस मामले को उठाएं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की बैठक ने सुबह एक अनोखा मोड़ तब ले लिया, जब CM उमर अपने आवास पर होने वाली बैठक के बजाय पार्टी के सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को एक दिन की 'ऑफ-साइट' समीक्षा और रणनीति सत्र के लिए दाचीगाम नेशनल पार्क ले गए. नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों का उमर के साथ समीक्षा बैठक के लिए वाइल्ड लाइफ पार्क जाना विपक्ष को नागवार गुजरा. सत्ताधारी पार्टी को निशाना बनाते हुए उन्होंने इसे ऐसे समय में 'पिकनिक' बताया, जब लोग ज़रूरी मुद्दों से जूझ रहे हैं.

BJP विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस कदम को दिखावा और लोगों को गुमराह करने वाला बताया. शर्मा ने कहा कि ऐसे समय में जब जम्मू-कश्मीर के निवासी पीने के पानी और बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरतों की कमी का सामना कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ दाचीगाम में पिकनिक मना रहे हैं. यह कोई बैठक नहीं है, बल्कि विधानसभा के बाहर किया जा रहा एक फ्लोर टेस्ट है.

So this is the bombshell threatened by CM sahib. Tourist to the core. A trip to the scenic and beautiful Dachigam. Dachigam is actually symbolic for today’s congregation. It is secluded, isolated, entry is restricted. That actually sums up state of the present government.… — Sajad Lone (@sajadlone) June 3, 2026

पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने भी इस कदम की आलोचना की. X पर एक पोस्ट में सज्जाद ने इस फैसले को असामान्य बताया और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एक 'पर्यटक' हैं. लोन ने लिखा- तो, यह है वह 'धमाका' जिसकी धमकी CM साहब ने दी थी. पूरी तरह से एक पर्यटक. सुंदर और मनोरम दाचीगाम की सैर.

In Kashmir MLAs are more endangered than Hanguls! Must designate a special separate wildlife park for them IYKYK pic.twitter.com/EdC4xnoNY5 — Iltija Mufti (@IltijaMufti_) June 3, 2026

PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने विधायकों की बैठक पर तंज करते हुए कहा कि यह बैठक एक वन्यजीव पार्क में हो रही है, जहां जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नेशनल पशु 'हंगुल' को शिकारियों से बचाया जाता है. इल्तिजा ने कहा कि कश्मीर में विधायकों को हंगुल से भी ज़्यादा खतरा है. उन्होंने X पर लिखा कि कश्मीर में विधायकों को हंगुल से भी ज़्यादा खतरा है!