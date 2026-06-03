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Hindi NewsदेशBJP को गच्चा दे नेशनल पार्क में उमर ने की बैठक! पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने को दिल्ली करेंगे कूच

BJP को 'गच्चा' दे नेशनल पार्क में उमर ने की बैठक! पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने को दिल्ली करेंगे कूच

जम्मू-कश्मीर में बीते कुछ दिनों से जिस बैठक की चर्चा हो रही थी, वो बेहद नाटकीय रही. गुपकार रोड स्थित उमर के घर पर होने वाली ये बैठक आखिरी समय में दाचीगाम नेशनल पार्क में हुई. इसमें पार्टी ने फैसला लिया कि राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Jun 03, 2026, 10:12 PM IST
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दाचीगाम नेशनल पार्क में बैठक के दौरान अपने नेताओं संग सीएम उमर अब्दुल्ला.
दाचीगाम नेशनल पार्क में बैठक के दौरान अपने नेताओं संग सीएम उमर अब्दुल्ला.

जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे. आज एक वन्यजीव पार्क में पार्टी की बैठक के बाद ये ऐलान किया गया है. इस बैठक को लेकर बीते कुछ दिनों से राज्य में काफी सरगर्मी थी. विपक्ष तो एनसी में टूट होने और सरकार तक गिरने का दावा कर रहा था. 

आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में एक मैराथन बैठक की गई. इस बैठक के दौरान सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर के पूरे संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को वापस दिलाने के लिए अपने राजनीतिक अभियान को और तेज़ करने का संकल्प लिया. पार्टी नेताओं ने कहा कि इस कदम का मकसद देश का ध्यान उस मुद्दे की ओर खींचना है, जिसे राज्य का दर्जा बहाल करना और कामकाज के नियम तय करना शामिल है.

बैठक के बाद NC के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि राज्य का दर्जा न देना और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को वापस लेना, जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का पूरी तरह से इस्तेमाल करने से रोक रहा है. हम अपनी मांग सीधे सत्ता के केंद्र तक और भारत की जनता तक ले जाएंगे और एक स्पष्ट, संवैधानिक रूपरेखा की ज़रूरत पर ज़ोर देंगे. यह विरोध प्रदर्शन मॉनसून सत्र के पहले दिन ही इसलिए रखा गया है, ताकि राजधानी में मौजूद सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों और मीडिया का ध्यान इस पर जाए. 

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बताया जा रहा है कि विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विरोध करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे. वे उन सांसदों से मिलने की भी कोशिश करेंगे जो इस मुद्दे पर बहस या कानूनी कार्रवाई का समर्थन करते हैं. NC का यह अभियान मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर है. पार्टी का तर्क है कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और उसे केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने से स्थानीय शासन कमज़ोर हुआ है और विधानसभा की शक्तियां सीमित हो गई हैं. बैठक में शामिल NC के वरिष्ठ नेताओं ने एक बार फिर मांग दोहराई कि एक तय समय-सीमा के भीतर ऐसी रूपरेखा तैयार की जाए, जिससे जम्मू-कश्मीर में फिर से राज्य-स्तरीय सरकार बन सके और उसे पूर्ण राज्य के सभी अधिकार मिल सकें.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों का दोहरा मकसद होता है. एक तो इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बनाए रखना और दूसरा सत्ताधारी पार्टी के सांसदों पर दबाव डालना कि वे संसद के भीतर इस मामले को उठाएं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की बैठक ने सुबह एक अनोखा मोड़ तब ले लिया, जब CM उमर अपने आवास पर होने वाली बैठक के बजाय पार्टी के सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को एक दिन की 'ऑफ-साइट' समीक्षा और रणनीति सत्र के लिए दाचीगाम नेशनल पार्क ले गए. नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों का उमर के साथ समीक्षा बैठक के लिए वाइल्ड लाइफ पार्क जाना विपक्ष को नागवार गुजरा. सत्ताधारी पार्टी को निशाना बनाते हुए उन्होंने इसे ऐसे समय में 'पिकनिक' बताया, जब लोग ज़रूरी मुद्दों से जूझ रहे हैं.

BJP विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस कदम को दिखावा और लोगों को गुमराह करने वाला बताया. शर्मा ने कहा कि ऐसे समय में जब जम्मू-कश्मीर के निवासी पीने के पानी और बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरतों की कमी का सामना कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ दाचीगाम में पिकनिक मना रहे हैं. यह कोई बैठक नहीं है, बल्कि विधानसभा के बाहर किया जा रहा एक फ्लोर टेस्ट है. 

पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने भी इस कदम की आलोचना की. X पर एक पोस्ट में सज्जाद ने इस फैसले को असामान्य बताया और आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एक 'पर्यटक' हैं. लोन ने लिखा- तो, यह है वह 'धमाका' जिसकी धमकी CM साहब ने दी थी. पूरी तरह से एक पर्यटक. सुंदर और मनोरम दाचीगाम की सैर. 

PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने विधायकों की बैठक पर तंज करते हुए कहा कि यह बैठक एक वन्यजीव पार्क में हो रही है, जहां जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नेशनल पशु 'हंगुल' को शिकारियों से बचाया जाता है. इल्तिजा ने कहा कि कश्मीर में विधायकों को हंगुल से भी ज़्यादा खतरा है. उन्होंने X पर लिखा कि कश्मीर में विधायकों को हंगुल से भी ज़्यादा खतरा है! 

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About the Author
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Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

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