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20-30 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया... उमर अब्दुल्ला का BJP पर बड़ा आरोप, लालच देकर NC के विधायक को खरीदने की कोशिश


Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनके एक विधायक को पार्टी बदलने के लिए 20-30 करोड़ रुपये और मंत्री पद का लालच किया. उन्होंने इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधा.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 11, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:52 PM IST
20-30 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया... उमर अब्दुल्ला का BJP पर बड़ा आरोप, लालच देकर NC के विधायक को खरीदने की कोशिश

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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