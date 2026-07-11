/20-30 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया... उमर अब्दुल्ला का BJP पर बड़ा आरोप, लालच देकर NC के विधायक को खरीदने की कोशिश

अब्दुल्ला ने कहा,' मैं सभी नेताओं से अपील करता हूं कि वे अगले 3 सालों के लिए चुनावी लड़ाई को भूल जाएं और राज्य के गठन की लड़ाई में एकजुट हों. अगर वे डर या दबाव के कारण दूर रहते हैं, तो वे जनता के साथ विश्वासघात करेंगे.' इससे पहले शुक्रवार को अब्दुल्ला ने कहा था कि नेशनल कांफ्रेंस को राजधानी के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को होने वाले अपने विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं मिली है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की जा रही है.' बता दें कि नेशनल कांफ्रेंस अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से घाटी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है. जंतर-मंतर में प्रदर्शन की अनुमति को लेकर सीएम ने कहा,' कॉकरोच पार्टी को अनुमति मिलने में 24 घंटे भी नहीं लगे, जबकि हम 4-5 दिनों से कोशिश कर रहे हैं. कुछ लोग हमारे कार्यक्रम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने अपनी तारीखें हमारे कार्यक्रम की तारीखों से मिला ली हैं.'