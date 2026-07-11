/20-30 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया... उमर अब्दुल्ला का BJP पर बड़ा आरोप, लालच देकर NC के विधायक को खरीदने की कोशिश

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार ( 11 जुलाई 2026) को बिना नाम बताए दावा किया कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस (JKNC) के एक विधायक को 20-30 करोड़ रुपये और मंत्री पद का लालच देकर उनका साइड स्विच करने की कोशिश की.
सीएम ने बताया कि विधायक ने इस ऑफर को अस्वीकार कर दिया और इसके बारे में उन्हें जानकारी दी. उमर अब्दुल्ला ने कहा,' भाजपा के एक अधिकारी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं. उन्होंने मेरे जम्मू के एक विधायक से बंद कमरे में कहा कि हम आपको 20-30 करोड़ रुपये, एक मंत्रालय और राज्य का दर्जा देंगे. आप हमारे साथ चलिए.'
उमर अब्दुल्ला ने इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या उन्हें लगता है कि इन लोगों का विश्वास इतना सस्ता है? उन्होंने भाजपा पर चुपके से सत्ता में आने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा,' भाजपा के लोगों, हमें इतना कमजोर मत समझो. आपके लिए पिछले दरवाजे से एंट्री संभव नहीं है. आप पिछले दरवाजे से आगे की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे. फिलहाल जनता ने आपको पीछे रखा है और आप पीछे ही रहेंगे.'
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कांफ्रेंस की ओर से दिल्ली में 20 जुलाई 2026 को विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि अनुमति न मिलने के बावजूद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा,' हमारा 20 जुलाई का कार्यक्रम तय है. हम पर दूसरों से सलाह न लेने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन यह केवल नेशनल कांफ्रेंस का मुद्दा नहीं है. यह हर किसी से संबंधित है, चाहे वे किसी राजनीतिक दल से जुड़े हों या नहीं. सभी विधायकों, भूतपूर्व और वर्तमान को आमंत्रित किया गया है क्योंकि राज्य का दर्जा पाने की लड़ाई सभी के लिए है.' उन्होंने सभी दलों के राजनीतिक नेताओं से इस मुद्दे पर एकजुट होने की अपील भी की.
अब्दुल्ला ने कहा,' मैं सभी नेताओं से अपील करता हूं कि वे अगले 3 सालों के लिए चुनावी लड़ाई को भूल जाएं और राज्य के गठन की लड़ाई में एकजुट हों. अगर वे डर या दबाव के कारण दूर रहते हैं, तो वे जनता के साथ विश्वासघात करेंगे.' इससे पहले शुक्रवार को अब्दुल्ला ने कहा था कि नेशनल कांफ्रेंस को राजधानी के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को होने वाले अपने विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं मिली है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की जा रही है.' बता दें कि नेशनल कांफ्रेंस अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से घाटी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है. जंतर-मंतर में प्रदर्शन की अनुमति को लेकर सीएम ने कहा,' कॉकरोच पार्टी को अनुमति मिलने में 24 घंटे भी नहीं लगे, जबकि हम 4-5 दिनों से कोशिश कर रहे हैं. कुछ लोग हमारे कार्यक्रम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने अपनी तारीखें हमारे कार्यक्रम की तारीखों से मिला ली हैं.'
बता दें कि साल 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद केंद्र ने 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया, जिनमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शामिल थे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि स्थिति सामान्य होने पर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा. हालांकि, साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा.